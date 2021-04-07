Госпогранкомитет Украины прокомментировал информацию о запрете на въезд для белорусских мужчин

Источник материала: ОНТ

В Госпогранкомитете Украины прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что мужчин из Беларуси без постоянного или временного вида на жительство в Украине не пускают на территорию страны. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

В частности, пресс-секретарь Госпогранкомитета Андрей Демченко пояснил, что никаких ограничений по полу или возрасту для въезда на территорию страны не предусмотрено. При этом прибывающие на территорию страны иностранцы должны пояснять цель визита, в противном случае, как пояснил Демченко, украинская сторона может отказать в пересечении границы.

Демченко также напомнил о том, что в Украине действуют карантинные ограничения. Так, для пересечения границы необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, а также специальную страховку. При этом внутри страны также действует ряд ограничений, которые могут варьироваться в зависимости от количества заражений в каждом регионе.

Фото: Pixabay

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