ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госпогранкомитет Украины прокомментировал информацию о запрете на въезд для белорусских мужчин

07.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Госпогранкомитет Украины прокомментировал информацию о запрете на въезд для белорусских мужчин

В Госпогранкомитете Украины прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что мужчин из Беларуси без постоянного или временного вида на жительство в Украине не пускают на территорию страны. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

В частности, пресс-секретарь Госпогранкомитета Андрей Демченко пояснил, что никаких ограничений по полу или возрасту для въезда на территорию страны не предусмотрено. При этом прибывающие на территорию страны иностранцы должны пояснять цель визита, в противном случае, как пояснил Демченко, украинская сторона может отказать в пересечении границы.

Демченко также напомнил о том, что в Украине действуют карантинные ограничения. Так, для пересечения границы необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, а также специальную страховку. При этом внутри страны также действует ряд ограничений, которые могут варьироваться в зависимости от количества заражений в каждом регионе.

Фото: Pixabay 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госпогранкомитете Украины прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что мужчин из Беларуси без постоянного или временного вида на жительство в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый энергоблок БелАЭС снова отключают от сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by