Кошка на потолке? Когда зашел на кухню и обнаружил что-то невероятное (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором пользователь TikTok под ником murz_the_cat, запечатлел свою кошку в кухне на потолке, опубликовал ridus.ru .

Неожиданная находка могла бы и насмешить хозяина, если бы не тот факт, что кошка испортила потолок.

Пушистый питомец насмешил комментаторов: «Когда Бэтмен и Женщина-кошка съехались», «Морда-то какая хитрющая!», «Вот как они умудряются туда попасть?», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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