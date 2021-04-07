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Кошка на потолке? Когда зашел на кухню и обнаружил что-то невероятное (ВИДЕО)

07.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка на потолке? Когда зашел на кухню и обнаружил что-то невероятное (ВИДЕО)

Видео, в котором пользователь TikTok под ником murz_the_cat, запечатлел свою кошку в кухне на потолке, опубликовал ridus.ru.

Неожиданная находка могла бы и насмешить хозяина, если бы не тот факт, что кошка испортила потолок. 

Пушистый питомец насмешил комментаторов: «Когда Бэтмен и Женщина-кошка съехались», «Морда-то какая хитрющая!», «Вот как они умудряются туда попасть?», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором пользователь TikTok под ником murz_the_cat, запечатлел свою кошку в кухне на потолке, опубликовал ridus.ru. Неожиданная находка могла бы и насмешить хозяина,...
 
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