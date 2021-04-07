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«Нью Джерси» проиграл «Баффало» в Национальной хоккейной лиге

07.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нью Джерси» проиграл «Баффало» в Национальной хоккейной лиге

В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью прошли очередные матчи регулярного чемпионата. 

«Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, потерпел поражение от аутсайдера лиги – «Баффало» - 3:5. В этом матче наш форвард не забивал, результативных передач не отдавал, но успел однажды побывать на скамейке штрафников. 

Для «Нью-Джерси» это поражение стало четвертым подряд. В Восточном дивизионе команда занимает 7-е место, а в общем зачете регулярного чемпионата – 27-е.

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В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью прошли очередные матчи регулярного чемпионата.  «Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, потерпел...
 
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