«Нью Джерси» проиграл «Баффало» в Национальной хоккейной лиге

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

«Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, потерпел поражение от аутсайдера лиги – «Баффало» - 3:5. В этом матче наш форвард не забивал, результативных передач не отдавал, но успел однажды побывать на скамейке штрафников.

Для «Нью-Джерси» это поражение стало четвертым подряд. В Восточном дивизионе команда занимает 7-е место, а в общем зачете регулярного чемпионата – 27-е.

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