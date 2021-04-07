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«Нью Джерси» проиграл «Баффало» в Национальной хоккейной лиге
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
«Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, потерпел поражение от аутсайдера лиги – «Баффало» - 3:5. В этом матче наш форвард не забивал, результативных передач не отдавал, но успел однажды побывать на скамейке штрафников.
Для «Нью-Джерси» это поражение стало четвертым подряд. В Восточном дивизионе команда занимает 7-е место, а в общем зачете регулярного чемпионата – 27-е.
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В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, потерпел...
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