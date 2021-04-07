Не заводите такую собаку в квартире! ТОП-5 четвероногих, которым нужно очень много внимания

Источник материала: ОНТ

Если вы решились на такой серьезный шаг – завести собаку в квартире, то подойдите с умом к ее выбору. Многим породам будет неуютно на небольшой площади, а с какими-то породами будет некомфортно вам. Мы поможем вам разобраться в этом вопросе и представим ТОП-5 собак не для квартиры.





1. Хаски



Фото: lifehacker.ru

К сожалению, эти красавцы не предназначены для квартиры. Собаки данной породы очень плохо переносят жару. Хаски привыкли к холоду, поэтому в нашей климатической полосе живут в 1,5-2 раза меньше.

Также они страдают неврозом одиночества. Видели ролики, где собака в отсутствии хозяев разносит все в квартире? Хаски пытаются таким образом выбраться из места, где им плохо.

2. Джек-рассел-терьер



Фото: mini-dogs.ru

Помните хулигана Майло из фильма «Маска»? Размер собаки позволяет думать о том, что эта порода идеально подходит для квартиры. Но его большое эго, строптивый характер и огромный заряд энергии сделают вашу жизнь в квартире с ним невыносимой, если каждый день вы не будете его выгуливать по 3 часа. И это не прогулки тихим шагом, а настоящий спорт, где вы должны выбивать из него всю накопленную энергию за день. Можете не рассчитывать, что с возрастом Джек-рассел угомонится. Такое веселье ждет вас на протяжении всей жизни.

3. Акита-ину



Фото: wikipet.ru

После просмотра фильма «Хатико» невольно хочется завести себе лучшего друга, который будет верен тебе всю жизнь. Однако подходит ли данная порода для квартиры?

Собак этой породы изначально брали на охоту на медведя. Им нужны ежедневные достаточно большие физические нагрузки. Готовы каждый день гулять с ними по несколько часов?

У Акита-ину твердый характер и доминантный нрав. Важный момент, что эта порода тяжело поддается дрессировке. Если вы не позаботитесь об этом вовремя, то у них может развиться агрессия.

4. Доберман



Фото: wikipet.ru

У Доберманов преобладают охранные качества. Им не нужна ваша команда, чтобы защитить. Они сами могут решить, что вы находитесь в опасности и напасть на другого человека. Поэтому от гостей придется воздержаться, либо закрывать собаку в другой комнате.

Они неплохо ладят с детьми, но не допустят вседозволенности. А вот реакцию на младенцев предугадать почти невозможно. Если вы все-таки решите завести Добермана в квартире, нужно уделить особое внимание дрессировке, иначе можете столкнуться с целым рядом проблем.

5. Английский бульдог



Фото: lapkins.ru

Изначально данная порода считалась сильной и спортивной. На данный момент Бульдоги несут с собой целый букет болезней: дисплазия конечностей, цистит, заболевания глаз, проблемы с органами дыхания и сердцем. В связи с этим собак данной породы рекомендуется держать в доме, где они чаще смогут бывать на свежем воздухе.

По материалам сайтов pitomec.ru , lapkins.ru

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