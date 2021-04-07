6 секретов девушек, чьи волосы всегда выглядят идеально

Источник материала: ОНТ

У всех же есть такие подруги и знакомые, у которых волосы всегда выглядят великолепно. И сколько у них не спрашивай – секретов они не выдают. Мы собрали топ-6 лайфхаков, которыми пользуются красавицы при уходе за волосами.

1. Окрашивание у профи

Если вы красите волосы, то не стоит доверять это дело первому попавшемуся парикмахеру. Вам легко могут «спалить» волосы. Поэтому лучше обратиться к профессионалу и по совету знакомых. Так вы будете точно уверены в качестве.

2. Правильное мытьё

Мыть нужно прохладной водой. Ни в коем случае не горячей. Причем важно хорошо намочить волосы перед нанесением шампуня. Промывать нужно тщательно, а лучше несколько раз. И так же тщательно смывать.

3. Обязательно используем кондиционер или бальзам

Волосы становятся в разы мягче и послушнее при использовании этих средств. Плюс добавится здоровый блеск. Их нужно наносить после каждого мытья.

4. Очищение прикорневой зоны

«А что, шампуня мало?», - спросите вы. Оказывается, да. Прикорневую зону нужно иногда очищать пилингом несколько раз в месяц или проходится по коже головы ватным диском с маслом чайного дерева.

5. Руки прочь от волос!

Вы замечали, как передние пряди волос быстрее загрязняются? Все от того, что вы их постоянно поправляете. Трихологи убеждены: чем реже вы прикасаетесь к волосам и расчесываете их, тем чище и здоровее они будут.

6. Правильная сушка

После того, как вы помыли волосы, не думайте, что вы не можете им навредить. Закручивая их в тюрбан и, не дай бог, сушкой при помощи полотенца, вы очень травмируете волосы. Лучше всего аккуратно промокнуть их хлопчатой тканью и дать высохнуть самим. Если вы делаете это феном, не забывайте о термозащите!

Фото: Getty Images

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