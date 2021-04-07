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СКА – в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге
Источник материала: ОНТ
В Континентальной хоккейной лиге СКА в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. Хоккеисты из Санкт-Петербурга проиграли третий матч полуфинальной серии ЦСКА.
Отметим, что СКА удалось впервые поразить ворота москвичей в серии, но от поражения это не спасло. Итог – 5:2 в пользу ЦСКА. Чтобы продолжить борьбу за Кубок, СКА придется очень постараться.
Кстати, такой опыт у команды уже был: в 2015 году, уступая в полуфинальной серии 0:3 тому же ЦСКА, питерцы смогли не только отыграться, но и выиграть серию.
Удастся ли им повторить этот подвиг или СКА проиграет серию, узнаем совсем скоро. Уже 8 апреля команды проведут четвертый матч.
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В Континентальной хоккейной лиге СКА в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. Хоккеисты из Санкт-Петербурга проиграли третий матч полуфинальной серии ЦСКА. ...
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