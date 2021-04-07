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Женщины этих знаков Зодиака – лучшие хозяйки! Нашли себя?

07.04.2021 16:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщины этих знаков Зодиака – лучшие хозяйки! Нашли себя?

Приготовить борщ, помыть посуду, убрать всю квартиру – так выглядит день лучшей хозяйки. Давайте посмотрим, кто же из знаков Зодиака соответствует такому образу.


Близнецы. 12 место


Фото: dnevniki.ykt.ru 

Близнецов очень сложно назвать хорошими хозяйками. Конечно, они убираются и готовят иногда. И даже чаще, чем раз в полгода. Но не стоит им напоминать о том, что они не справляются со своими женскими обязанностями, иначе вам несдобровать.

Володей. 11 место


Фото: zen.yandex.ru 

Представители этого знака знают, почему им досталось предпоследнее место. Водолеи не умеют и не хотят заниматься домашними делами, однако прекрасно умеют играть роль хорошей хозяйки.

Овен. 10 место


Фото: astrology.unian.net 

Если вы спросите Овна, как приготовить любое блюдо, у него всегда найдется ответ. Овны знают все про домашнее хозяйство: как убрать квартиру быстро, как приготовить вкусное блюдо легко и непринужденно, как отстирать невыводимые пятна и многое другое. Овны расскажут вам все, лишь бы самим ничего не делать.

Стрелец. 9 место


Фото: zen.yandex.ru 

Стрельцы всегда найдут занятия поинтереснее, чем домашние дела. В доме у них вы никогда не найдете лишних вещей, за которыми требуется уход. А уборка у Стрельцов проходит крайне легко: они пихают все в шкаф, и «дело в шляпе». А зачем перетруждаться?

Рыбы. 8 место


Фото: zen.yandex.ru 

Конечно, Рыбы считают, что они лучшие в мире хозяйки. И не вздумайте говорить им обратное, вы раните их чувства. Рыбы занимаются домашними делами с искренней любовью. Однако вдохновение для таких занятий у них появляется крайне редко.

Весы. 7 место


Фото: medium.com 

Представителей данного знака искренне удивляет три вещи: почему женщины выбирают идиотов, куда уходят все деньги и откуда берется пыль. На третий вопрос они ищут ответ в течение всего дня, бегая с тряпкой по дому. Однако результатов это никаких особо не приносит.

Дева. 6 место


Фото: zen.yandex.ru 

Ровно в середине нашего списка стоят Девы, имеющие славу лучших домохозяек в мире. Однако есть одно НО: они маниакально-депрессивные хозяйки. Они действительно драят всю квартиру в маниакальной фазе. Но в депрессивной они никого не впустят в дом, чтобы никто не помешал общаться с новыми «друзьями» из маленькой кастрюли с макаронами двухнедельной давности.

Скорпион. 5 место


Фото: medium.com 

Скорпионов по праву можно считать хорошими хозяйками. Утренняя медитация у них заключается в том, чтобы умыться, почистить зубы и навести порядок в доме. Руки Скорпионов всегда должны быть заняты каким-то делом, чтобы не убить кого-нибудь случайно.

Козерог. 4 место


Козероги любят и умеют вести хозяйство в доме. Они с легкостью раскроют свой секрет успеха: «Просто справедливо распредели домашние обязанности между всеми членами семьи!». Отличный секрет, не правда ли? 

Телец. 3 место


Фото: zen.yandex.ru 

И вот мы подошли к тройке лидеров, где почетную бронзовую медаль получает Телец. Представители данного знака с большой любовью занимаются уборкой и приготовлением изысканных блюд. Но делают они это до той поры, пока не надоест. Как вы понимаете, этот момент приходит достаточно быстро.

 Рак. 2 место


Фото: zen.yandex.ru 

У Раков нет особой любви к уборкам, но что касается готовки, здесь они лучшие. Если пельмени, то самодельные.  Если борщ, то самый вкусный. Если сок, то только свежевыжатый.

Лев. 1 место


Фото: goodfon.ru 

Поздравляем с первым местом, Львы! Вы этого достойны. 

Вы не найдете ни одной пылинки у них в доме. Они создадут уют даже в уличном шалаше. Они приготовят вам блюда, достойные Мишленовской звезды. Но насладиться всем этим придется немногим, Львы зовут в гости только достойных по их мнению людей.


По материалам сайта cosmo.ru

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Приготовить борщ, помыть посуду, убрать всю квартиру – так выглядит день лучшей хозяйки. Давайте посмотрим, кто же из знаков Зодиака соответствует такому образу. ...
 
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