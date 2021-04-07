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Наука и хобби – не помеха друг другу: чем живут и увлекаются белорусские ученые?

07.04.2021 16:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наука и хобби – не помеха друг другу: чем живут и увлекаются белорусские ученые?

Инновации в здравоохранении – заставляет задуматься о том, что медицина без науки, это как машина без колёс. И совершенно очевидно, что именно благодаря исследованиям, разработкам и открытиям учёных система здравоохранения никогда не стоит на месте.


Дмитрий Токальчик исследует мозг человека и животных каждый день: изучает работу нейронных сетей, ищет причину, почему нарушается память и проводит опыты, чтобы узнать, как важнейший орган тела реагирует на экстремальные ситуации. Главная задача – внедрить результаты своих открытий в клиническую практику. Чтобы врачам было проще спасать жизни людей.

Дмитрий Токальчик, научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси: «Одним из самых интересных и успешных проектов нашей лаборатории была разработка метода внедрения стволовых клеток в слизистую полость носа, которые потом мигрируют в повреждению в мозге и лечат его. Например, от таких заболеваний, как инсульты, травмы». 

Интерес к природе человека и всего живого на земле появился у Дмитрия ещё в школе. Отличные знания зоологии, ботаники и анатомии помогли ему занять призовое место на республиканской олимпиаде и без экзаменов поступить на биологический факультет БГУ. После учёбы парень по распределению попал в Институт физиологии Национальной Академии наук. Впрочем, тайны мозга – это далеко не всё, что пытается разгадать молодой учёный. В свободное время он изучает и рисует динозавров. 

Дмитрий Токальчик, научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси: «На данный момент известно более 1200 видов динозавров и каждый год открываются всё более новые и новые виды. Например, в 2018 году было открыто 38 новых видов динозавров, их всех я проиллюстрировал и собрал воедино на этом постере, который был опубликован в журнале National Geographic (Россия)».

Дмитрий никогда профессионально не занимался живописью, но публикация в популярном издании вдохновила иллюстратора и подтолкнула работать дальше. Сегодня на его счету сотни рисунков тираннозавров, птерозавров, велоцирапторов и других доисторических ящеров. Графика карандашом или тушью позволяет художнику рисовать в любых условиях, будь то дома или в институтской библиотеке. 

Дмитрий Токальчик, научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси: «В жанре палеоарта, который я рисую, важно соблюдать достоверность рисунков, чтобы вся анатомия изображаемых существ была максимально приближена к последним научным данным. Я считаю очень важным, что рисовать нужно не только динозавров, но и окружающую их флору. Важно знать, что в самом начале эры динозавров не было ни растений, ни травы, поэтому динозавров лучше изображать хвощах, папоротниках, саговниках. А самые поздние, такие как тираннозавры и трицерапторсы можно изобразить и в окружении цветов».

Сейчас Дмитрий занимается иллюстрацией на тему «Как изменились научные представления о динозаврах за последние 10 лет». Например, стало известно, что некоторые вымершие гиганты были теплокровными, а многие могли похвастаться ярким оперением. В то же время парень не перестаёт мечтать о настоящих раскопках, где он смог бы найти останки динозавров. Что ж, пусть эти большие планы воплотятся в жизнь как можно скорее.

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Инновации в здравоохранении – заставляет задуматься о том, что медицина без науки, это как машина без колёс. И совершенно очевидно, что именно благодаря...
 
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