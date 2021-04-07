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Минская «Юность» выиграла третий матч финальной серии Кубка Президента по хоккею

07.04.2021 16:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минская «Юность» выиграла третий матч финальной серии Кубка Президента по хоккею

Минская «Юность» выиграла третий матч финальной серии Кубка Президента по хоккею. До завоевания трофея остается всего одна победа. 

На домашней площадке хоккеисты «Гомеля» получили в ворота пять безответных шайб. Счет в матче уже на четвертой минуте открыл Евгений Ковыршин. А ключевым стал второй период, когда гомельчане за 6 минут пропустили три шайбы подряд. Все попытки хозяев поразить ворота гостей оказались безуспешными. Итоговый счет на табло – 5:0 в пользу «Юности», счет в серии 3:0. Уже сегодня минчане могут стать обладателями золотых медалей. Игра пройдет в гомельском Ледовом дворце. Начало в 19 часов.

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Теги: Гомель
 
 
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Минская «Юность» выиграла третий матч финальной серии Кубка Президента по хоккею. До завоевания трофея остается всего одна победа.  На домашней площадке...
 
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