Источник материала: ОНТ

Минская «Юность» выиграла третий матч финальной серии Кубка Президента по хоккею. До завоевания трофея остается всего одна победа.

На домашней площадке хоккеисты «Гомеля» получили в ворота пять безответных шайб. Счет в матче уже на четвертой минуте открыл Евгений Ковыршин. А ключевым стал второй период, когда гомельчане за 6 минут пропустили три шайбы подряд. Все попытки хозяев поразить ворота гостей оказались безуспешными. Итоговый счет на табло – 5:0 в пользу «Юности», счет в серии 3:0. Уже сегодня минчане могут стать обладателями золотых медалей. Игра пройдет в гомельском Ледовом дворце. Начало в 19 часов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram