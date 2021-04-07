Концерт Скриптонита в Минске отменен

Источник материала: ОНТ

Минске отменен" class="one-news__figure-img">

Концерта рэп-исполнителя Скриптонита в Минске отменен. Он должен был состояться в Prime Hall 11 апреля. Об этом сообщило концертное агентство 4А-Event.

По словам организаторов, в отмене нет их вины и артиста. Всё произошло по техническим причинам.

Переноса тоже не будет. Деньги за билеты обещают всем вернуть. Возврат произведут с 13 апреля после 14:00. Нужно при себе иметь паспорт и билет. Электронный нужно распечатать. Подробности можно уточнить у организаторов.

Концертное агентство извиняется за причинённые неудобства.

Фото: instagram.com/4aevent

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