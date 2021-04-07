|
Концерт Скриптонита в Минске отменен
Источник материала: ОНТМинске отменен" class="one-news__figure-img">
Концерта рэп-исполнителя Скриптонита в Минске отменен. Он должен был состояться в Prime Hall 11 апреля. Об этом сообщило концертное агентство 4А-Event.
По словам организаторов, в отмене нет их вины и артиста. Всё произошло по техническим причинам.
Переноса тоже не будет. Деньги за билеты обещают всем вернуть. Возврат произведут с 13 апреля после 14:00. Нужно при себе иметь паспорт и билет. Электронный нужно распечатать. Подробности можно уточнить у организаторов.
Концертное агентство извиняется за причинённые неудобства.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерта рэп-исполнителя Скриптонита в Минске отменен. Он должен был состояться в Prime Hall 11 апреля. Об этом сообщило концертное агентство 4А-Event. По словам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)