Первый энергоблок БелАЭС снова отключают от сети

Источник материала: АФН

Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети. Об этом сообщает Министерство энергетики.

«В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети», - говорится в сообщении.