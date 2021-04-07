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Первый энергоблок БелАЭС снова отключают от сети
Источник материала: АФН
Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети. Об этом сообщает Министерство энергетики.
«В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети», - говорится в сообщении.
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Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети. Об этом сообщает Министерство энергетики.
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