ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владимира Непомнящих отправили за решетку за "оскорбление" прокурора

07.04.2021 16:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гомельчанина Владимира Непомнящих приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии

Суд Советского района Гомеля приговорил 68-летнего активиста Обьединенной гражданской партии Владимира Непомнящих к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима по обвинению в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и угрозе должностному лицу (статья 366 УК), сообщает «Радыё Свабода».

Кроме этого, суд решил взыскать с Непомнящих 1 000 рублей в пользу потерпевшей — прокурора Алеси Журавлевой.

Согласно обвинению, пишет издание, в ноябре на оглашении приговора Георгию Василенко, заменившему на центральной площади города красно-зеленый флаг на бело-красно-белый, Непомнящих высказал некую угрозу в адрес прокурора Алеси Журавлевой.

«Сам Владимир Михайлович говорит, что не помнит тот момент и не помнит, чтобы угрожал. Единственное, что он сказал, — это общая фраза вроде "Организованная преступная группировка" или "Вы за все ответите", и то не конкретно прокурору», — уточнил ранее адвокат.

Суд проходил в закрытом режиме в здании СИЗО-3, где находится активист.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельчанина Владимира Непомнящих приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уся Беларусь цяпер за кратамі». Як будуць рэабілітоўваць ахвяраў палітычных рэпрэсій часоў Лукашэнкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by