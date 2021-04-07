ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Государственный" подход: Нацаэропорт почти в 2,5 раза взвинтил цену на ПЦР-тест!

07.04.2021 16:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 10 апреля лаборатория в Национальном аэропорту не только меняет правила сдачи ПЦР-тестов, но и стоимость этой услуги.

Напомним, что с 10 апреля сдать тест можно будет только по предварительной записи на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Но при этом заметно выросла и цена исследования: для белорусов тест будет стоить 95,71 рубля вместо 39,8 рубля.

На сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии сказано, что открывать электронную запись на ПЦР-тестирования будут по пятницам с 9:00 на семь дней следующей недели. Проще говоря, 9 апреля можно будет записаться на исследования с 12 по 18 апреля.

Лаборатория в аэропорту будет работать с понедельника по пятницу с 06:30 до 18:00, а по выходным — с 06:30 до 17:00. Непосредственно забор биологического материала на ПЦР-исследование проводят с 08:00 до 16:00, а в субботу и воскресенье — до 15:00.

Выдавать результаты исследований будут после 11:00. Как отмечено на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, не ранее чем через 2,5 часа от момента забора материала и оформления документов. Причем этот срок может быть увеличен при загруженности лаборатории.

Стоимость ПЦР-исследования существенно повысили не только для граждан Беларуси, но и для иностранцев, но если для иностранцев в примерно 2 раза с 57,58 рубля до 113,48 рубля, то для беларусов почти в 2,5 раза - с 39,8 рубля до 95,71 рубля
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 10 апреля лаборатория в Национальном аэропорту не только меняет правила сдачи ПЦР-тестов, но и стоимость этой услуги.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автоподстава в исполнении дорожного блока. И вот что делать водителю? (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by