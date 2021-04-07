|
Рассказавшую о пытках на Окрестина Александру Потрясаеву осудили на 3 года "химии"
Источник материала: Партизан
Суд Московского района Минска приговорил минчанку Александру Потрясаеву к 3 годам домашней химии по статье о "грубом нарушении порядка" (часть 1 статьи 342 УК) за "участие" в протестах 10 августа, хотя она оказывала помощь раненым.
фото БелаПАН
Как сообщает «
По версии следствия, в ночь с 10 на 11 августа Потрясаева «вместе с группой лиц по предварительному сговору блокировала движение транспорта, возводила баррикады, уничтожала тротуарную плитку, призывала людей к сопротивлению и сама в нем участвовала».
Минчанка не признала вину. В суде она рассказала, что решила оказывать медицинскую помощь тем, кто мог пострадать во время протестов 10 августа. Дома она взяла перекись водорода, бинты и обезболивающее и отправилась в центр города — сначала хотела к Стелле, но из-за перекрытых дорог направилась к ТЦ «Рига».
Свое участие в акции протеста она отрицает и утверждает, что оказывала помощь людям возле лестницы торгового центра.
По ее словам, к торговому центру она пришла примерно к часу ночи и пробыла там до двух, хотя обвинение настаивает, что у «Риги» она была с 23 часов.
Версия Потрясаевой совпадает с данными биллинга ее телефона, озвученными на суде: с 23:29 до 00:20 обвиняемая была в районе улиц Бровки, Сурганова и Коласа, с 00:26 до 02:23 — в районе ТЦ «Рига».
На суде также показали видео, опубликованное на канале «Настоящее время». В нем Потрясаева бросает на баррикады небольшой белый мешок, а в другой руке держит палку.
По словам минчанки, мешок мешал ей оказывать помощь, поэтому она выбросила его в контейнер, который был посреди баррикад, а палку она выбросила вскоре после этого. На последнем слове она заявила, что обвинение по статье 342 УК признает частично в части того, что выбросила мешок и палку в мусор на проезжей части, «где в тот момент возводилась баррикада».
К материалам дела приобщили характеристику с работы обвиняемой в строительном магазине и коллективное письмо ее коллег. Они просили суд в случае признания Потрясаевой виновной назначить наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы она смогла продолжить работу — компания гарантировала сохранение за ней рабочего места.
Судья Ольга Малашенко согласилась с запросом гособвинителя, признала Потрясаеву виновной и приговорила к 3 годам домашней химии. Иск о возмещении материального ущерба «Минсктрансу» будет рассматриваться отдельно в гражданском порядке.
18 августа «Радыё Свабода»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Московского района Минска приговорил минчанку Александру Потрясаеву к 3 годам домашней химии по статье о "грубом нарушении порядка" (часть 1 статьи 342 УК) за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)