Медиазона », изначально помощник прокурора Федор Синицкий инкриминировал девушке участие в массовых беспорядках (статья 293 УК), но во время прений переквалифицировал обвинение на статью 342. Также гособвинитель поддержал исковые требования на компенсацию 21 831 рублей за ущерб, нанесенный «Минсктрансу» 10 августа. Как сообщает «», изначальноинкриминировал девушке участие в массовых беспорядках (статья 293 УК), но во время прений переквалифицировал обвинение на статью 342. Также10 августа.





По версии следствия, в ночь с 10 на 11 августа Потрясаева «вместе с группой лиц по предварительному сговору блокировала движение транспорта, возводила баррикады, уничтожала тротуарную плитку, призывала людей к сопротивлению и сама в нем участвовала».





Минчанка не признала вину. В суде она рассказала, что решила оказывать медицинскую помощь тем, кто мог пострадать во время протестов 10 августа. Дома она взяла перекись водорода, бинты и обезболивающее и отправилась в центр города — сначала хотела к Стелле, но из-за перекрытых дорог направилась к ТЦ «Рига».





Свое участие в акции протеста она отрицает и утверждает, что оказывала помощь людям возле лестницы торгового центра.





По ее словам, к торговому центру она пришла примерно к часу ночи и пробыла там до двух, хотя обвинение настаивает, что у «Риги» она была с 23 часов.





Версия Потрясаевой совпадает с данными биллинга ее телефона, озвученными на суде: с 23:29 до 00:20 обвиняемая была в районе улиц Бровки, Сурганова и Коласа, с 00:26 до 02:23 — в районе ТЦ «Рига».





На суде также показали видео, опубликованное на канале «Настоящее время». В нем Потрясаева бросает на баррикады небольшой белый мешок, а в другой руке держит палку.





По словам минчанки, мешок мешал ей оказывать помощь, поэтому она выбросила его в контейнер, который был посреди баррикад, а палку она выбросила вскоре после этого. На последнем слове она заявила, что обвинение по статье 342 УК признает частично в части того, что выбросила мешок и палку в мусор на проезжей части, «где в тот момент возводилась баррикада».





К материалам дела приобщили характеристику с работы обвиняемой в строительном магазине и коллективное письмо ее коллег. Они просили суд в случае признания Потрясаевой виновной назначить наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы она смогла продолжить работу — компания гарантировала сохранение за ней рабочего места.





Судья Ольга Малашенко согласилась с запросом гособвинителя, признала Потрясаеву виновной и приговорила к 3 годам домашней химии. Иск о возмещении материального ущерба «Минсктрансу» будет рассматриваться отдельно в гражданском порядке.



