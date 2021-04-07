«Молчат дома» выпустили холодный и сюрреалистичный клип «Ответа нет»

Источник материала: Tut.by

Белорусская пост-панк-группа «Молчат дома» в преддверии своего минского концерта в Re:Public выпустила клип на песню «Ответа нет» из альбома Monument. Видео, над которым работала команда Omut Production, получилось под стать треку — холодным, печальным и сюрреалистичным.

Процесс работы над клипом «Ответа нет», начиная с этапа подготовки, проходил в трех городах: Москве, Берлине и Минске. В основе сюжета видео легла история расставания, рассказанная в стилистике современной мрачной сказки.

— Для нас это был первый опыт дистанционной работы над клипом. Помимо истории, которая снималась где-то в Подмосковье, была еще съемка группы в Минске, но этот процесс полностью управлялся онлайн из Москвы и Берлина, — говорит Егор Шкутко, вокалист «Молчат дома». — Это было необычно, респект за такой подход. И главное — результат нам понравился, клип получился очень правильным по настроению. В нем есть тоска и меланхолия, но нет чернухи. И герои очень красивые, но при этом не слащавые, как из рекламы стирального порошка — так что кастингу тоже респект.













Продюсер и сценарист клипа Александр Столетов делится, что вся работа над видео была большим челленджем. Сначала хотели снимать в Минске, но границы закрылись. Тогда игровую часть истории перенесли в Москву, но в последний момент на запланированную дату съемки назначали суд над Алексеем Навальным — и стало понятно, что центр Москвы перекроют.

— А у нас актер должен тащить по улицам ванну… Пришлось второй раз менять место съемки — теперь на Подмосковье. Ну и, наконец, очень была важна погода для создания правильной атмосферы: приглушенный зимний свет, массивы снега на земле, бесконечный поток снега, падающего с неба. Именно такая погода стояла весь месяц подготовки, а в съемочный день выглянуло яркое весеннее солнце… Но я считаю, мы и с этим справились, — улыбается Андрей.









Режиссер клипа Ира Рокка отметила, что главной задачей и было передать настроение холодного меланхоличного звучания, которое есть в треке. Это постарались сделать с помощью визуальных решений.

— Весь перфоманс артистов происходит в стерильно-белом помещении, лица музыкантов показаны через экраны телевизоров. Мы не заявляем ни одного пространства, которое может восприниматься как реалистичное. А когда мы выбирали актеров на главные роли, то обратили внимание на выразительный взгляд Виктора Пипы и прерафаэлитскую красоту Кристины Исайкиной-Бергер. Они отлично сработали вместе, а большая разница в возрасте добавила истории драматизма.

Концерт «Молчат дома» в Минске Когда: 21 мая, 19.00

Где: Re:Public

Сколько: 40 рублей — танцпол, 60 рублей — место за столиком Купить билет