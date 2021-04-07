ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Молчат дома» выпустили холодный и сюрреалистичный клип «Ответа нет»

07.04.2021 16:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская пост-панк-группа «Молчат дома» в преддверии своего минского концерта в Re:Public выпустила клип на песню «Ответа нет» из альбома Monument. Видео, над которым работала команда Omut Production, получилось под стать треку — холодным, печальным и сюрреалистичным.

Процесс работы над клипом «Ответа нет», начиная с этапа подготовки, проходил в трех городах: Москве, Берлине и Минске. В основе сюжета видео легла история расставания, рассказанная в стилистике современной мрачной сказки.

— Для нас это был первый опыт дистанционной работы над клипом. Помимо истории, которая снималась где-то в Подмосковье, была еще съемка группы в Минске, но этот процесс полностью управлялся онлайн из Москвы и Берлина, — говорит Егор Шкутко, вокалист «Молчат дома». — Это было необычно, респект за такой подход. И главное — результат нам понравился, клип получился очень правильным по настроению. В нем есть тоска и меланхолия, но нет чернухи. И герои очень красивые, но при этом не слащавые, как из рекламы стирального порошка — так что кастингу тоже респект.




Продюсер и сценарист клипа Александр Столетов делится, что вся работа над видео была большим челленджем. Сначала хотели снимать в Минске, но границы закрылись. Тогда игровую часть истории перенесли в Москву, но в последний момент на запланированную дату съемки назначали суд над Алексеем Навальным — и стало понятно, что центр Москвы перекроют.

— А у нас актер должен тащить по улицам ванну… Пришлось второй раз менять место съемки — теперь на Подмосковье. Ну и, наконец, очень была важна погода для создания правильной атмосферы: приглушенный зимний свет, массивы снега на земле, бесконечный поток снега, падающего с неба. Именно такая погода стояла весь месяц подготовки, а в съемочный день выглянуло яркое весеннее солнце… Но я считаю, мы и с этим справились, — улыбается Андрей.



Режиссер клипа Ира Рокка отметила, что главной задачей и было передать настроение холодного меланхоличного звучания, которое есть в треке. Это постарались сделать с помощью визуальных решений.

— Весь перфоманс артистов происходит в стерильно-белом помещении, лица музыкантов показаны через экраны телевизоров. Мы не заявляем ни одного пространства, которое может восприниматься как реалистичное. А когда мы выбирали актеров на главные роли, то обратили внимание на выразительный взгляд Виктора Пипы и прерафаэлитскую красоту Кристины Исайкиной-Бергер. Они отлично сработали вместе, а большая разница в возрасте добавила истории драматизма.

Концерт «Молчат дома» в Минске

Когда: 21 мая, 19.00
Где: Re:Public
Сколько: 40 рублей — танцпол, 60 рублей — место за столиком

Купить билет

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская пост-панк-группа «Молчат дома» в преддверии своего минского концерта в Re: Public выпустила клип на песню «Ответа нет» из альбома Monument. Видео, над которым...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Человек пытается тянуть за собой то, что уже не относится к его жизни». Группа Molchat Doma представила новый клип (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by