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Деньги и мир: судьба неокочевника, или стоит ли сейчас ехать в Польшу?
07.04.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Sputnik / Виктор Толочко
― что не так с польской экономикой, или как
― "там хорошо, где нас нет" ― крылатая фраза стала девизом современных
― Россия ― Беларусь: как выглядит обмен
― о деталях
Программу "Деньги и мир" с участием известных белорусских экономических экспертов Алексея Авдонина и Екатерины Господарик смотрите на Sputnik Беларусь.
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