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Деньги и мир: судьба неокочевника, или стоит ли сейчас ехать в Польшу?

07.04.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© Sputnik / Виктор Толочко
Межевич: Беларусь не могла оставить без ответа очевидную провокацию Польши

― что не так с польской экономикой, или как зарабатывают экономические дивиденды на политических процессах;

― "там хорошо, где нас нет" ― крылатая фраза стала девизом современных неокочевников;

― Россия ― Беларусь: как выглядит обмен экспортом;

― о деталях товарооборота Беларуси со странами ЕАЭС.

Программу "Деньги и мир" с участием известных белорусских экономических экспертов Алексея Авдонина и Екатерины Господарик смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Курсы валют
 
 
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