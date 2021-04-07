Деньги и мир: судьба неокочевника, или стоит ли сейчас ехать в Польшу?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

― что не так с польской экономикой, или как зарабатывают экономические дивиденды на политических процессах;

― "там хорошо, где нас нет" ― крылатая фраза стала девизом современных неокочевников ;

― Россия ― Беларусь: как выглядит обмен экспортом ;

― о деталях товарооборота Беларуси со странами ЕАЭС .

Программу "Деньги и мир" с участием известных белорусских экономических экспертов Алексея Авдонина и Екатерины Господарик смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также: