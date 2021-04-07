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Водолазы подняли со дна водоема 35-тонный корабль – видео
07.04.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Надводный экскаватор технического флота извлекли из водохранилища вблизи деревни Изобелино. Смотрите на видео как разворачивались события.
К работам по разведке белорусские водолазы приступили еще в конце зимы, когда стоял лед. На первом этапе площадку, где проводили работы, очистили от замороженных глыб. Судно залегало вблизи берега на глубине 8 метров.
После обследования судна спасатели тщательно изучили устройство и конструкцию корабля. Выявили повреждения, которые предстояло устранить. Для безопасности людей под водой была обеспечена устойчивость судна.
© Sputnik / Павел Львов
На следующем этапе понтоны затонувшего корабля необходимо было герметизировать: в местах пробоин были установлены специальные накладки. Также под водой провели сварочные работы, чтобы установить дополнительные точки для подъема земснаряда.
После откачки воды удалось приподнять затонувшую технику со дна. На поверхность 35-тонный земснаряд с суши помогали доставать краны и экскаватор. Подобные работы для аварийно-спасательных подразделений стали первым опытом и позволили повысить уровень подготовленности водолазных служб.
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Сложнейшую подводную операцию выполнили спасатели в Минской области: 35-тонный корабль залегал на глубине 8 метров.
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