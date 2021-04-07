НАУ обратилось к крупнейшим табачным компаниям, чьи сигареты по лицензии производятся в Беларуси

Народное антикризисное управление (НАУ) обратилось к поставщикам лицензий для белорусских табачных фабрик, доходы которых, как полагает НАУ, используются для финансирования репрессий против мирных граждан.





В компании British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International и Philip Morris направлены письма с предложением «дать оценку практик, применяемых партнерами компаний в Беларуси, внутренним регламентам международных производителей».

Такими регламентами предусматривается недопустимость контрабанды и нарушений прав работников предприятий, отмечается в письме НАУ.

В то же время, обращают внимание авторы письма, Беларусь сегодня является одним из основных поставщиков контрабандных сигарет в страны Европы.

Как отметил ответственный в НАУ за внешнюю политику и торговлю Анатолий Котов, только с начала этого года на границе с Европейским союзом задержано около 5 млн контрабандных сигарет из Беларуси.

В письмах в табачные компании НАУ отмечает, что в Беларуси «даже легальные поступления от торговли табачными изделиями через акцизные отчисления используются для финансирования репрессий против мирных граждан».

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