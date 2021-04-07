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Суд вынес приговор мужчине за жестокое убийство женщины возле Лиды

07.04.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Лидского района, который заставлял своего друга душить женщину, но в итоге убил ее сам, а тело убитой расчленил и попытался от него избавиться.

Суд вынес приговор мужчине за жестокое убийство женщины возле Лиды
Служебная собака ищет останки женщины. Фото: СК

Задержанного признали виновным в убийстве, угрозе убийством и особо злостном хулиганстве, сообщает пресс-служба Верховного суда. Ему назначено наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима.

Мужчина вместе с 49-летним приятелем позвал к себе в гости 42-летнюю жительницу соседней деревни 25 декабря 2019 года. Компания пьянствовала, в какой-то момент начался конфликт.

 
 
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Суд вынес приговор 37-летнему жителю Лидского района, который заставлял своего друга душить женщину, но в итоге убил ее сам, а тело убитой расчленил и попытался от...
 
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