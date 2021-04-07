Увольнять из-за административки, незаконной забастовки и разглашения персональных данных. Какие изменения предлагают внести в Трудовой кодекс

Источник материала: Onliner

В Беларуси готовят изменения в Трудовой кодекс. Законопроект с корректировками уже принят Палатой представителей в первом чтении, если он будет подписан в предложенном сейчас виде, то у нанимателей появится больше возможностей для увольнения работников. Проект закона размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Власти собираются подкорректировать статью 42 Трудового кодекса, где прописаны причины для расторжения трудового договора по инициативе нанимателя. Вместе с прогулами и появлением на работе в состоянии опьянения в список поводов для увольнения может попасть «отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей».

Расторгнуть трудовые отношения смогут из-за «принуждения работников к участию в забастовке, создания другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыва работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин».

Остаться без работы можно будет из-за участия в незаконной забастовке, а также других формах отказа от выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин.

Предлагают также закрепить дополнительные основания прекращения трудового договора (статья 47 ТК). К ним будет относиться «нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных».

В статье 388 Трудового кодекса, где закреплено легальное определение забастовки, будет уточнено, что при проведении забастовок запрещено выдвижение политических требований.

Еще одно новшество хотят прописать в Гражданском процессуальном кодексе. К решениям, подлежащим немедленному исполнению, хотят отнести решение о признании забастовки незаконной.