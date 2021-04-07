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«Беларусбанк» сообщил о новом методе мошенничества
Источник материала: Onliner
«Беларусбанк» на своем сайте
Мошенники отправляют клиенту поддельный документ, который якобы высылает сам банк. Называется документ «Договор на переоформление банковского счета по страховым реквизитам». В банке отмечают, что подделка грубая: банк неправильно назван, печать на документе смазана.
При получении такого сообщения «Беларусбанк» просит связаться с контакт-центром по номеру 147.
В Беларуси стали распространенными звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и выманивают у пользователей реквизиты карт. Реальные сотрудники финансовых учреждений не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные для подтверждения личности.
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«Беларусбанк» на своем сайте рассказал о появлении нового метода мошенничества. Он осуществляется с помощью социальной инженерии.Читать далее…
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