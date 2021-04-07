«Беларусбанк» сообщил о новом методе мошенничества

Источник материала: Onliner

«Беларусбанк» на своем сайте рассказал о появлении нового метода мошенничества. Он осуществляется с помощью социальной инженерии.

Мошенники отправляют клиенту поддельный документ, который якобы высылает сам банк. Называется документ «Договор на переоформление банковского счета по страховым реквизитам». В банке отмечают, что подделка грубая: банк неправильно назван, печать на документе смазана.

При получении такого сообщения «Беларусбанк» просит связаться с контакт-центром по номеру 147.

В Беларуси стали распространенными звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и выманивают у пользователей реквизиты карт. Реальные сотрудники финансовых учреждений не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные для подтверждения личности.