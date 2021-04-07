«Человек пытается тянуть за собой то, что уже не относится к его жизни». Группа Molchat Doma представила новый клип (видео)

Источник материала: Onliner

Группа Molchat Doma представила новый клип на песню «Ответа нет», который снимала российская студия Omut Production. Это мрачная история про человека, который не может избавиться от прошлого и тянет за собой то, что уже не относится к его жизни. Показываем вам новую работу минских музыкантов.

По словам музыкантов, участники Omut Production предложили несколько концепций, из которых они выбрали именно эту, потому что сразу представили ее визуально. Сам клип снимался в два этапа: история с ванной — в Москве, а группа — в Минске, поскольку из-за пандемии музыканты не смогли в нужный день быть в Москве.

— Знаете же такую фразу: жизнь копирует искусство? Вот это был наш случай. По сюжету клипа мы такие немножко говорящие головы, поем из телевизоров, которые держим в руках; а в реальности съемками в Минске управляли с экрана монитора «говорящие головы» из Москвы и Берлина. Это был интересный опыт, — рассказывает Onliner участник группы Роман Комогорцев.

— Мрачное ретрозвучание группы вообще и этой песни в частности уже предполагало драматичную, холодную эстетику. Это, кстати, любимый стиль оператора клипа Валерии Йонсен, которая снимала стилистически созвучные истории для андеграунд-рэпера Мак Сима Мглы (видео End) и для представительницы электронной сцены Тео (клип Hunter), — рассказывает режиссер видео Ира Рокка. — Что касается идеи клипа — она лежит на поверхности, в общем-то. Это притча про человека, который не может расстаться с воспоминаниями об уже завершившихся отношениях и пытается тянуть за собой то, что уже не относится к его жизни. Эта метафора, ванна, которую он тащит за собой, довольно четко отражает и нелепость, и по-своему трогательность ситуации.

Ближайшие концерты Molchat Doma состоятся 14 апреля в Москве — «Известия Hall», 15 апреля в Санкт-Петербурге — Aurora, 21 мая в Минске — Re:Public и 28 мая в Киеве — «Зеленый театр». Кроме того, музыканты планируют в конце года отправиться в мировой тур.