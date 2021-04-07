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Девушку, рассказавшую о пытках на Окрестина, осудили на «домашнюю химию»

07.04.2021 16:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девушку, рассказавшую о пытках на Окрестина, осудили на «домашнюю химию»
Александра Потрясаева / svaboda.org
Три года «домашней химии» присудили политзаключенной Александре Потрясаевой, передает Радио «Свобода». Девушку признали виновной в участии в массовых беспорядках (ст. 342 Уголовного кодекса).

Александру Потрясаеву освободили в зале суда. Конфискованный у нее бело-красно-белый флаг суд постановил уничтожить.

20-летнюю девушку задержали 16 октября 2020 года, с тех пор она была за решеткой.

Девушку судили за события 10 августа в Минске. Как утверждала сторона обвинения, Потрясаева 10 августа и в последующие дни «принимала активное участие в массовых беспорядках, а также в заранее спланированных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Также утверждалось, будто девушка призывала людей к сопротивлению и оказывала неповиновение представителям власти.

На суде Александра Потрясаева рассказала, как в телеграм-каналах прочитала, что людям требуется помощь медиков, и поехала после работы, чтобы ее оказать. На пересечении улиц Беды, Богдановича, Сурганова (район торгового центра «Рига») она не видела милиционеров и никаких требований не слышала. Видела, как люди ставят баррикады, но не было поджогов, погромов или метания предметов.

Александра рассказала, что оказывала людям медпомощь: обрабатывала раны, давала обезболивающие. Отходила ненадолго, чтобы выбросить мешок с мусором. Насчет металлической палки в руках, о которой заявило обвинение, девушка сказала, что подняла ее с земли, чтобы выбросить, и никаких физических действий с ней не предпринимала.

В первый раз Александру схватили в ночь на 11 августа, и три дня она была в изоляторе на Окрестина. После выхода оттуда девушка рассказала о пережитых пытках: избиении, унижениях, оскорблениях, угрозах изнасиловать. Ее заставляли раздеваться, становиться на растяжку и при этом постоянно били, причем делала это женщина. Когда Потрясаеву отпустили, у нее были сильно травмированы связки, врачи наложили гипс.

Следственный комитет отказался принять заявление Александры Потрясаевой о пытках на Окрестина.
 
Теги: Минск
 
 
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