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7 апреля по всей стране выпал снег — и вот что об этом говорят синоптики

07.04.2021 16:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

7 апреля по всей стране выпал снег — и вот что об этом говорят синоптики
Фото: TUT.BY
По всей Беларуси сегодня, 7 апреля, выпал снег. Где-то — мелкий и тающий на подлете к земле, как в Бресте. Где-то он лежит уже полдня, но все же медленно тает — как в Могилеве.

Белорусы в соцсетях делятся фото апрельского снега с подписями вроде: «Апрель забыл, что он весна?». А вот что говорят об апрельском снегопаде синоптики.

По словам синоптиков, снег в апреле — это нормально. В этот раз нам его принес циклон с центром над Украиной — и в ближайшие дни снегопады могут продолжиться.

Завтра на большей части территории страны пройдут кратковременные дождь и мокрый снег. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха от -4°С ночью до +8°С днем. В пятницу погода начнет налаживаться, а в субботу в Беларуси наконец-то потеплеет — в южных районах страны до +18°С.
 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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