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7 апреля по всей стране выпал снег — и вот что об этом говорят синоптики
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Белорусы в соцсетях делятся фото апрельского снега с подписями вроде: «Апрель забыл, что он весна?». А вот что говорят об апрельском снегопаде синоптики.
По словам синоптиков, снег в апреле — это нормально. В этот раз нам его принес циклон с центром над Украиной — и в ближайшие дни снегопады могут продолжиться.
Завтра на большей части территории страны пройдут кратковременные дождь и мокрый снег. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха от -4°С ночью до +8°С днем. В пятницу погода начнет налаживаться, а в субботу в Беларуси наконец-то потеплеет — в южных районах страны до +18°С.
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По словам синоптиков, снег в апреле — это нормально.
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