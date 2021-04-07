Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 7 апреля по всей стране выпал снег — и вот что об этом говорят синоптики По словам синоптиков, снег в апреле — это нормально.

Белорусы в соцсетях делятся фото апрельского снега с подписями вроде: «Апрель забыл, что он весна?». А вот что говорят об апрельском снегопаде синоптики.По словам синоптиков, снег в апреле — это нормально. В этот раз нам его принес циклон с центром над Украиной — и в ближайшие дни снегопады могут продолжиться.Завтра на большей части территории страны пройдут кратковременные дождь и мокрый снег. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха от -4°С ночью до +8°С днем. В пятницу погода начнет налаживаться, а в субботу в Беларуси наконец-то потеплеет — в южных районах страны до +18°С.