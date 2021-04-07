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«Обеспокоены ситуацией в Беларуси». Организаторы «Евровидения» ответили белорусским артистам

07.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

EBU ответил на просьбу Белорусского фонда культурной солидарности.

Напомним, Фонд «Белорусская культурная солидарность» обратился к продюсерам песенного конкурса с предложением, чтобы в качестве гостей на «Евровидении-2021» выступили NaviBand и VAL вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук. У белорусских артистов возникла идея исполнить в одном из антрактов песню «Love shine a light», с которой Великобритания выиграла конкурс в 1997 году и которая в прошлом году стала гимном объединения музыкальной Европы.

«Обеспокоены ситуацией в Беларуси». Организаторы «Евровидения» ответили белорусским артистам

В ответе Европейского вещательного союза говорится, что программа мероприятия уже полностью утверждена, в том числе выступления всех артистов в интервал-актах передает Телеграм-канал BY_culture.

Организаторы конкурса выразили надежду, что Беларусь вернется на «Евровидение» в 2022-м, когда ситуация в стране стабилизируется.

В то же время EBU заявил, что обеспокоен ситуацией в Беларуси и потребует от Белтелерадиокомпании соблюдения ценностей, заявленных в уставе союза.

А между тем главный провластный артист Александр Солодуха прокомментировал отказ некоторых артистов ехать на «Славянский базар».

— Путь дома сидят. Я не думаю, что из-за них все рухнет. Я понимаю, имена бы громкие артистов первой величины, можно было бы плечами пожать, а так только улыбку у меня вызывает все это. Море артистов, которые будут желать туда ехать. А кто отказался? Киркоров, Леонтьев, Михайлов? Ну, кто такой Галустян? Смешно. Шикарнейший фестиваль, один из лучших в Европе и в мире. Да все будет в этом году супер, — сказал Солодуха.

 
 
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EBU ответил на просьбу Белорусского фонда культурной солидарности.
 
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