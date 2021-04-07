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Fitch оценило выгоду России от сделки ОПЕК+ в 30-40 млрд долларов

07.04.2021 17:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, на которое пошла Россия в мае 2020 года, оказалось выигрышной стратегией. И добывающие компании, и бюджет смогли увеличить свои доходы от этой сделки на 30-40 млрд долларов, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко на вебинаре Fitch по нефтегазовому рынку.

«Если исходить из того, что без сделки ОПЕК+ Россия продолжала бы добывать нефть на том уровне, на котором она ее добывала до сделки, то выручка компаний была бы на 30-40 миллиардов долларов ниже, чем она в итоге оказалась. И вот эти 30—40 миллиардов долларов затем были поделены между нефтегазовыми компаниями и государством», — сказал эксперт, чьи слова приводит ТАСС. При этом, по мнению Маринченко, выгоду от сделки получило также население России, «потому что это помогло стабилизировать курс рубля». «Да, девальвация рубля произошла, но она была бы более существенной, если бы сделки не было», — отметил Маринченко, которого цитирует ТАСС.

Кроме того, нефтегазовые компании благодаря сделке избежали более жесткого роста налоговой нагрузки. «Налоги для них выросли, но это бы произошло в любом случае, и без сделки с них бы взяли больше», — считает Маринченко. «В итоге и российские компании, и российское государство от сделки выиграли», - резюмировал он.

В Fitch также считают, что сделка ОПЕК+ сыграла основную роль в восстановлении нефтяных цен на мировом рынке. Для большинства стран соглашения комфортная цена на нефть начинается от 50 долларов за баррель.

Обновленная сделка ОПЕК+ работает с мая 2020 года. Страны соглашения пошли на беспрецедентное по объемам сокращение добычи нефти. Фактически на первом этапе, с мая по июль, они убирали с рынка почти 20% своей добычи, или 9,7 млн баррелей в сутки. С августа по декабрь 2020 года ограничения были смягчены до 7,7 млн баррелей. С января министры ОПЕК+ решили замедлить смягчение квот, опасаясь рецидивов со стороны пандемии и новых локдаунов. Но в течение мая — июля они все же вернут на рынок 2,1 млн баррелей в сутки постепенным увеличением добычи.

 
 
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Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, на которое пошла Россия в мае 2020 года, оказалось выигрышной стратегией. И добывающие компании, и бюджет смогли...
 
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