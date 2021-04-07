Oops! Первый энергоблок БелАЭС снова отключают от сети

По традиции утверждается, что отключение плановое, но заранее об этом почему-то никогда не сообщают.





По официальной версии, специалисты должны провести осмотр и оценить эффективность работы систем и оборудования. Это необходимо перед завершающими динамическими испытаниями, которые предусмотрены программой опытно-промышленной эксплуатации.





«Эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети», — добавили в Минэнерго.





В конце апреля ожидается начало процедуры приемки в эксплуатацию первого энергоблока. До этого должно пройти комплексное опробование оборудования.