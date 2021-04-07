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Oops! Первый энергоблок БелАЭС снова отключают от сети
Источник материала: Партизан
Первый энергоблок БелАЭС сегодня отключат от сети, сообщает Минэнерго.
По традиции утверждается, что отключение плановое, но заранее об этом почему-то никогда не сообщают.
По официальной версии, специалисты должны провести осмотр и оценить эффективность работы систем и оборудования. Это необходимо перед завершающими динамическими испытаниями, которые предусмотрены программой опытно-промышленной эксплуатации.
«Эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети», — добавили в Минэнерго.
В конце апреля ожидается начало процедуры приемки в эксплуатацию первого энергоблока. До этого должно пройти комплексное опробование оборудования.
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Первый энергоблок БелАЭС сегодня отключат от сети, сообщает Минэнерго.
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