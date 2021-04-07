ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Oops! Первый энергоблок БелАЭС снова отключают от сети

07.04.2021 17:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первый энергоблок БелАЭС сегодня отключат от сети, сообщает Минэнерго.

По традиции утверждается, что отключение плановое, но заранее об этом почему-то никогда не сообщают.

По официальной версии, специалисты должны провести осмотр и оценить эффективность работы систем и оборудования. Это необходимо перед завершающими динамическими испытаниями, которые предусмотрены программой опытно-промышленной эксплуатации.

«Эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети», — добавили в Минэнерго.

В конце апреля ожидается начало процедуры приемки в эксплуатацию первого энергоблока. До этого должно пройти комплексное опробование оборудования.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый энергоблок БелАЭС сегодня отключат от сети, сообщает Минэнерго.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арганізатары «Эўравізіі-2021» адказалі на прапанову аб удзеле беларускіх артыстаў у якасьці гасьцей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by