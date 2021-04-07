"Единственное место, где Лукашенко способен сесть за стол переговоров, это СИЗО"

Светлана Тихановская обнародовала обращение к ведущим международным организациям с просьбой оказать поддержку Координационному совету белорусской оппозиции.





В письме, направленном в ООН, ОБСЕ, Европейский парламент, Государственный департамент США, и Совет Европы от имени членов основного состава КС, напоминается, что с момента создания этой структуры ее участники «подвергались давлению и репрессиям, многие его лидеры — в тюрьме или вынужденно находятся не в Беларуси, а значит не могут голосовать при принятии решений».





Светлана Тихановская также отметила: ««Против членов КС заводят уголовные дела, обвиняют в экстремизме и терроризме. Это не имеет ничего общего с работой, которую мы ведем. Все, чего мы хотим, — это мирное решение политического кризиса в Беларуси. Именно за это белорусы голосовали на президентских выборах 9 августа. И именно за это более 760 000 белорусов проголосовали на платформе “Голос”».





И добавила, что Координационный совет был создан для мирных переговоров и действует исключительно в правовом поле. «Поэтому я настаиваю, что репрессии в отношении его членов должны быть полностью прекращены», – подчеркнула она.





Голоса Америки » обратилась к белорусским экспертам с просьбой оценить это обращение с точки зрения его эффективности. Корреспондент Русской службы «» обратилась к белорусским экспертам с просьбой оценить это обращение с точки зрения его эффективности.





«Лукашенко никогда не сядет за круглый стол со своими оппонентами»

Политолог Дмитрий Болкунец констатирует: «Практика показывает, что для Европы во взаимоотношениях с режимом Лукашенко бизнес-интересы стоят на первом месте, а политика – на втором. И за последние 25 лет неоднократно были сложные эпизоды этих отношений. Но и Европа, и даже Соединенные Штаты иногда разворачивались к Лукашенко лицом, хотя он был диктатором.





Конечно, сейчас у него другая ситуация, и он уже не тот, каким был раньше. Но жесткий санкционный пакет против него, которого многие ожидали, на самом деле оказался пшиком – внесли несколько десятков человек в список невъездных в Европу, наложили мелкие санкции и все», – с сожалением отмечает эксперт.





По его мнению, рассчитывать на серьезные действия западных правительств против Лукашенко не приходится. А переговоры, к которым призывают некоторые оппозиционные лидеры, невозможны ни в каком виде.





«Более того, он же официально объявил и Тихановскую, и ряд других оппозиционеров террористами, и что же – Лукашенко будет вести с террористами переговоры? .





И в этой ситуации он никогда не сядет за круглый стол со своими оппонентами, единственное место, где он способен это сделать – СИЗО, что он и продемонстрировал. То есть, он берет заложников, и потом с ними разговаривает», – считает Дмитрий Болкунец.





В то же время собеседник «Голоса Америки» отмечает консолидированную позицию Европы и Соединенных Штатов в непризнании Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. И в этих условиях ожидать серьезных западных инвестиций в белорусскую экономику невозможно.





«И главное, что может повлиять на позицию удерживающего власть Лукашенко, это экономика. Очевидно, что нарастание экономического кризиса в стране неизбежно, внешние рынки закрыты, Россия не будет вливать деньги в режим, разве что подкинут какую-нибудь копейку, чтобы экономика совсем уж не проседала.





Но это не развитие, а деградация. Доходы населения будут падать, и через некоторое время люди будут реально голодать», – прогнозирует он.





И заключает, что объявление противников режима террористами свидетельствует о крайне уязвимом состоянии Лукашенко. Однако, в сложившихся условиях он способен только на ужесточение репрессий, чтобы продемонстрировать населению страны свою силу, тогда как переговоры с оппозицией, по мнению Лукашенко, наоборот, свидетельствовали бы о его слабости.





«Но закончится это для него плохо. Я вижу, что Лукашенко повторяет путь Николае Чаушеску», – подчеркивает Дмитрий Болкунец.









«Делать такие заявления – это обязанность политика»

Еще более пессимистический взгляд у руководителя Центра политического анализа и прогнозов, доктор политических наук Павла Усова. По его мнению, мировое сообщество в последние годы не разрешило ни одного крупного политического кризиса на планете.





«Таких кризисов очень много, здесь можно вспомнить и ситуацию в Венесуэле, и серьезную гуманитарную катастрофу в Бирме, где людей расстреливают на улицах, и войну в Украине, где Россия продолжает оккупировать часть этой страны, и сейчас мы наблюдаем серьезное обострение на востоке Украины.





В сравнении со всем этим происходящее в Беларуси – мелочь. То есть мы видим, что международные структуры без вооруженного вмешательства, как это было на Балканах, не в состоянии решить ни одного серьезного политического кризиса.





Я не вижу, что международные структуры, такие как ООН, не говоря уже об ОБСЕ способны серьезно повлиять на ситуацию в Беларуси. Поэтому я думаю, что и сама Тихановская, и ее окружение понимают, что в этих условиях призывы эффекта не дадут, но делать такие заявления и призывать международную общественность обращать внимание на то, что делается в Беларуси – это обязанность политика.





Потому что без этого и про саму Беларусь, и про то, что происходит в стране и европейцы, и представители демократических стран в других частях света забудут очень быстро», – считает Павел Усов.





Причиной пассивности западных структур, по мнению эксперта, является отсутствие эффективной системы мировой безопасности. А что касается непосредственно Беларуси, то разрешение кризисной ситуации здесь невозможно без участия России и Китая.





«Если мы возьмем такие структуры, как ООН или ОБСЕ, то любые решения, которые противоречат интересам авторитарных стран, будут просто заблокированы. Например, в Совете Безопасности ООН достаточно вето одной России, и никакое решение принято не будет.





И в этих условиях единственной надеждой остается консолидация западных государств в создании системы противовеса со стороны того блока, который называется Евроатлантика плюс Австралия и Новая Зеландия. И он смог бы сдерживать агрессивные действия той же России и даже Китая», – допускает собеседник «Голоса Америки».









«Власть продолжает воспринимать своих оппонентов, как врагов»

Доктор политических наук, директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич полагает, что эффективность обращения Светланы Тихановской к международным структурам во многом будет зависеть от развития ситуации в самой Беларуси.





«Если протестное движение и демократические силы будут демонстрировать свою активность и политическое влияние, можно ожидать, что статус Координационного совета и других альтернативных политических сил повысится для адресатов этого обращения.





Но вряд ли можно говорить, что Координационный совет или любой подобный орган будут признаны формально. Скорее всего, признание может быть на уровне экспертных консультаций и на уровне профильных комитетов, особенно связанных с правами человека», – сказал политолог в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».





Уже после обращения Светланы Тихановской к международным структурам с призывом поддержать Координационный совет белорусской оппозиции стало известно, что «Беларусбанк» заблокировал ее счета, что лишило ее возможности получения социальной пенсии на несовершеннолетнего ребенка-инвалида.





Андрей Казакевич объясняет это неким бюрократическим трюком. «Понятно, что таким образом невозможно повлиять ни на саму Светлану Тихановскую, ни вообще на развитие событий.





Просто власти не только не проявили в последние месяцы готовности к диалогу со своими политическими оппонентами и к обсуждению будущего страны, но и продолжают оказывать давление, в частности – через возбуждение уголовных дел против ряда оппозиционных политиков по статье о терроризме.





В любом случае мы не можем говорить о снижении эскалации. Власть продолжает воспринимать своих оппонентов, как врагов и будет всеми силами стараться исключить их из политического процесса», – убежден директор института «Палітычная сфера».





К более решительным действиям в отношении режима Лукашенко Запад, по мнению Казакевича, может подтолкнуть дальнейшее обострение ситуации в Беларуси.





«Особенно, если это приведет к человеческим жертвам, либо к гуманитарной катастрофе. События такого масштаба не могут быть проигнорированы Европейским Союзом, Соединенными Штатами, да, наверно, и Россией.





Но если процесс будет развиваться в рамках репрессий точечного характера, либо административного преследования, то единственное, чего можно ожидать от Запада, это ужесточение уже введенных санкций», – подытоживает Андрей Казакевич.