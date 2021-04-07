Жесткие ограничения по росту цен на подсолнечное масло временно сняли. Как могут измениться цены

Источник материала: Tut.by

Продавцам, производителям и поставщикам разрешили поднять цены на растительное масло. Такая информация появилась на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Для покупателей это означает, что до 30 апреля подсолнечное масло может подорожать на 15%. Напомним, ранее власти сначала «заморозили» рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на подсолнечное масло, а потом — установили потолок по росту цен.





Подсолнечное масло входит в список социально значимых. С 24 февраля (и до конца месяца) на него нельзя было повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Эта комиссия разрешила выходить за коридор по росту цен на подсолнечное масло из-за повышение цен на этот продукт на мировом рынке.

«Рост мировых цен на растительное масло, которое в Беларуси относится к товарам критического импорта, привел к значительному увеличению контрактных цен в марте 2021 года (более чем на 20%). При этом цены на основное сырье (семена подсолнечника) за март выросли на 16,7%», говорится на сайте МАРТ.

Для того, чтобы обеспечить население растительным маслом комиссия согласовала повышение цен на этот продукт для юрлиц всех форм собственности и ИП, которые занимаются его производством, ввозом на внутренний рынок и продажей. Повышение не должно превышать 15% от цен на 28 февраля этого года. Изменить цены можно до 30 апреля.

Проще говоря, нынешнее решение чиновники приняли, чтобы избежать дефицита подсолнечного масла.

Как могут измениться цены на масло

Можно прикинуть, насколько подорожает конкретная бутылка масла, которая на 28 февраля стоила, к примеру, 4,5 рубля, если продавец поднимет цену на максимально возможный процент. 15% — это почти 68 копеек. Значит наше условное масло к концу апреля может стоить уже 5,18 копеек.

Напомним, по официальной статистике, за 2020 год литр растительного масла, не считая оливкового, в среднем подорожал почти на 35%. Если сравнить средние цены в январе 2020 и 2021 года, которые приводит Белстат, подорожание составит 1,57 рубля.