Стал известен третий полуфиналист Кубка Беларуси по футболу. «Неман» чуть не сотворил сенсацию

Источник материала: Tut.by

7 апреля станут известны оставшиеся участники полуфинала Кубка Беларуси по футболу. Напомним, что вчера «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» туда добыли путевки.

К ним сегодня присоединился и «Шахтер», который в Гродно хоть и проиграл со счетом 1:2 «Неману», но победил в первом матче, который получился с налетом скандала .



«Горняки» все вопросы по выходу в полуфинал решили в первом матче. Хоть и не обошлось без судейского скандала. Фото: «Шахтер»

В эти минуты «Витебск» принимает БАТЭ. Первая игра завершилась волевой победой борисовчан со счетом 2:1.

«Неман» — «Шахтер» — 2:1

Гродно. 7 апреля. Искусственное поле ЦСК «Неман».

«Неман»: Малиевский — Васильев, Садовничий, Гаврилович, Яблонский — Якимов (к), Козлов — Бакланов (Куадьо, 64), Шукуров, Джигеро (Жуковский, 79) — Зубович.

«Шахтер»: Гутор — Бегунов, Филипенко, Хадаркевич, Сотников — Корзун, Сзоке (к) — Океухи, Диасамидзе (Иванович, 69), Стасевич (Антич, 83) — Убайдуллаев (Дарбо, 46).

Голы: 1:0 — Джигеро (15). 2:0 — Зубович (66). 2:1 — Океухи (87, пас — Дарбо).

Предупреждения: Гаврилович (26). Козлов (37). Филипенко (41). Шукуров (60).

«Горняки» приехали в Гродно с приличным голевым запасом, но «Неман» сумел удивить, ведя в счете к 87-й минуте с перевесом в два мяча. Однако гол Эзе Океухи убил интригу в этой паре, и в полуфинал идет команда из Солигорска.