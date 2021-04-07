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Политзаключенную Александру Потрясаеву осудили на три года «домашней химии»

07.04.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Признанная правозащитниками политзаключенной Александра Потрясаева приговорена к трем годам ограничения свободы без направления в исправительную колонию («домашняя химия»). Такое решение принял 7 апреля суд Московского района Минска (судья Ольга Малашенко), сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Политзаключенную Александру Потрясаеву осудили на три года «домашней химии»

Изначально Потрясаеву обвиняли в участии в массовых беспорядках 10 августа, но затем прокурор изменил обвинение — на активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, передает БелаПАН.

Суд решил, что ее вина в ходе процесса доказана в полном объеме. Меру содержания Потрясаевой сменили с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ее освободили в зале суда.

«Потрясаеву обвиняли в том, что она приняла участие в массовых беспорядках возле ТЦ "Рига" в ночь с 10 на 11 августа 2020 года: с группой лиц по предварительному сговору блокировали движение транспорта, возводили баррикады, уничтожали тротуарную плитку, использовали петарды, факелы и другие предметы, — отмечается в сообщении spring96.org. — Девушка вину не признала, суду рассказала, что узнала из телеграм-каналов, что людям нужна медицинская помощь, и поехала после работы на пересечение улиц Беды, Богдановича и Сурганова, чтобы оказать такую помощь».

По словам Потрясаевой, на месте она не видела сотрудников милиции, требований о прекращении незаконного мероприятия на слышала. Она видела, что там было около 50 человек, которые возводили баррикады, но не видела поджогов, погромов или бросания предметов.

Политзаключенную Александру Потрясаеву осудили на три года «домашней химии»

Потрясаева была задержана в ночь на 11 августа, трое суток она находилась в ЦИП на Окрестина. Выйдя оттуда, она заявила о пытках: ее избивали, оскорбляли и угрожали изнасилованием.

По уголовному делу Потрясаеву задержали в октябре 2020 года. С того времени она находилась под стражей.

Выступая 6 апреля в суде с последним словом, Потрясаева, в частности, сказала: «Сейчас всем, как никогда, понятно, что горе сближает людей. В стенах СИЗО людям удалось сблизиться по-особенному, хотя казалось бы, куда ближе. Мне казалось, что вокруг меня люди, которые готовы прийти на помощь и помочь тогда, когда это особенно необходимо. И это все, несмотря на сложность ситуации, помогло мне преодолеть испытания. Эти люди придавали мне веру и надежду, именно они верят в меня и сейчас».

Политзаключенную Александру Потрясаеву осудили на три года «домашней химии»

«Мне удалось найти настоящих друзей, — отметила она. — Совсем чужие люди стали опорой и поддержкой, ближе семьи. Хочу высказать слова благодарности тем, кто меня любит и ждет. Вы именно те люди, которые разделили со мной все тяжести и показали мне, что я — сильный человек. Я делю с вами каждую минуту, каждый день, проведенный в стенах СИЗО. Но также я хочу честно признаться вам, что передо мной выбор — жалеть себя или вытереть слезы и бороться за себя и тех, кто был со мной все это время. Я знаю, что меня любят и ждут, а я люблю вас».

 

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН

 
Теги: Минск
 
 
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Признанная правозащитниками политзаключенной Александра Потрясаева приговорена к трем годам ограничения свободы без направления в исправительную колонию...
 
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