Политзаключенную Александру Потрясаеву осудили на три года «домашней химии»

Признанная правозащитниками политзаключенной Александра Потрясаева приговорена к трем годам ограничения свободы без направления в исправительную колонию («домашняя химия»). Такое решение принял 7 апреля суд Московского района Минска (судья Ольга Малашенко), сообщает правозащитный сайт spring96.org.





Изначально Потрясаеву обвиняли в участии в массовых беспорядках 10 августа, но затем прокурор изменил обвинение — на активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, передает БелаПАН .

Суд решил, что ее вина в ходе процесса доказана в полном объеме. Меру содержания Потрясаевой сменили с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ее освободили в зале суда.

«Потрясаеву обвиняли в том, что она приняла участие в массовых беспорядках возле ТЦ "Рига" в ночь с 10 на 11 августа 2020 года: с группой лиц по предварительному сговору блокировали движение транспорта, возводили баррикады, уничтожали тротуарную плитку, использовали петарды, факелы и другие предметы, — отмечается в сообщении spring96.org. — Девушка вину не признала, суду рассказала, что узнала из телеграм-каналов, что людям нужна медицинская помощь, и поехала после работы на пересечение улиц Беды, Богдановича и Сурганова, чтобы оказать такую помощь».

По словам Потрясаевой, на месте она не видела сотрудников милиции, требований о прекращении незаконного мероприятия на слышала. Она видела, что там было около 50 человек, которые возводили баррикады, но не видела поджогов, погромов или бросания предметов.





Потрясаева была задержана в ночь на 11 августа, трое суток она находилась в ЦИП на Окрестина. Выйдя оттуда, она заявила о пытках: ее избивали, оскорбляли и угрожали изнасилованием.

По уголовному делу Потрясаеву задержали в октябре 2020 года. С того времени она находилась под стражей.

Выступая 6 апреля в суде с последним словом, Потрясаева, в частности, сказала: «Сейчас всем, как никогда, понятно, что горе сближает людей. В стенах СИЗО людям удалось сблизиться по-особенному, хотя казалось бы, куда ближе. Мне казалось, что вокруг меня люди, которые готовы прийти на помощь и помочь тогда, когда это особенно необходимо. И это все, несмотря на сложность ситуации, помогло мне преодолеть испытания. Эти люди придавали мне веру и надежду, именно они верят в меня и сейчас».





«Мне удалось найти настоящих друзей, — отметила она. — Совсем чужие люди стали опорой и поддержкой, ближе семьи. Хочу высказать слова благодарности тем, кто меня любит и ждет. Вы именно те люди, которые разделили со мной все тяжести и показали мне, что я — сильный человек. Я делю с вами каждую минуту, каждый день, проведенный в стенах СИЗО. Но также я хочу честно признаться вам, что передо мной выбор — жалеть себя или вытереть слезы и бороться за себя и тех, кто был со мной все это время. Я знаю, что меня любят и ждут, а я люблю вас».

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН