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Дэниэл Крейг получит $100 миллионов за продолжения «Достать ножи»
Источник материала: Onliner
Издание Hollywood Reporter
В конце марта права на два фильма-продолжения купила Netflix за $469 миллионов, причем Райан Джонсон сохранил творческий контроль над лентой: он может снимать картины без оглядки на замечания представителей Netflix. Стриминговый сервис лишь настоял на сохранении Дэниэла Крейга в главной роли.
Судя по всему, стомиллионный гонорар ему предложили как раз для того, чтобы Крейга не переманили в другие проекты.
«Достать ножи» успешно дебютировал в 2019 году. Бюджет фильма составил довольно скромные $40 миллионов.
набор ножей (5 шт), универсальный/поварской/для очистки овощей/накири (шинковка овощей)/сантоку (поварской), материал: высокоуглеродистая сталь/бакелит (пластик), лезвие 9.9-20.8 см
точилка для ножей/бакелит (пластик)
кухонный нож, сантоку (поварской), материал: высокоуглеродистая сталь/бакелит (пластик), лезвие 17.5 см
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Издание Hollywood Reporter передает со ссылкой на источники, что ключевые фигуры сиквелов детектива «Достать ножи» получат внушительные даже по меркам Голливуда гонорары....
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