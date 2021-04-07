Дэниэл Крейг получит $100 миллионов за продолжения «Достать ножи»

Источник материала: Onliner

Издание Hollywood Reporter передает со ссылкой на источники, что ключевые фигуры сиквелов детектива «Достать ножи» получат внушительные даже по меркам Голливуда гонорары. Так, актер Дэниэл Крейг, режиссер Райан Джонсон и продюсер Рэм Бергман поровну разделят $300 миллионов.

В конце марта права на два фильма-продолжения купила Netflix за $469 миллионов, причем Райан Джонсон сохранил творческий контроль над лентой: он может снимать картины без оглядки на замечания представителей Netflix. Стриминговый сервис лишь настоял на сохранении Дэниэла Крейга в главной роли.

Судя по всему, стомиллионный гонорар ему предложили как раз для того, чтобы Крейга не переманили в другие проекты.

«Достать ножи» успешно дебютировал в 2019 году. Бюджет фильма составил довольно скромные $40 миллионов.