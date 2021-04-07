Доллар побил исторический рекорд. Почему так случилось, бежать ли в обменник или ждать спада?

Источник материала: Onliner Сегодня торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с нового исторического рекорда . Доллар удерживал свой максимум в Беларуси целых 222 дня, с 28 августа. А 7 апреля обновил рекорд — торги на бирже закончились отметкой 2,6676 рубля за один «зеленый». Мы вспомнили последние взлеты и падения валют в Беларуси и спросили у эксперта, от чего они зависят и бежать ли сейчас в обменник.

Пройденная стадия: за жестким курсом — неизбежная девальвация

В истории Беларуси это не первый и, скорее всего, не последний рекорд курса валюты. Но не всегда верна примета «это не доллар растет, а рубль падает». Иногда виной всему становятся проблемы в российской экономике, от которой мы очень сильно зависим, а иногда — и пандемия, предугадать которую вообще невозможно. Но если обобщить все происходившие в Беларуси резкие скачки доллара и рубля, то до 2015 года основные причины этого нельзя списать на внешние факторы.

— Как говорится, каждая несчастная семья несчастна по-своему. Так же разнообразны и причины финансовых кризисов и девальваций в Беларуси, — сравнивает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова . — Если взять самый эпохальный из недавних случаев девальвации — 2011 год — то он был связан не столько с действиями Нацбанка, сколько с накопленными дисбалансами в экономике: мы очень много покупали за границей и мало продавали своего. Какое-то время мы искусственно (печатанием денег) эту ситуацию поддерживали, но затем резервы закончились. Это был уникальный полугодовой период с двойственными курсами и всеми вытекающими последствиями.





После этого экономическая политика стала с переменным успехом, но меняться в лучшую сторону. Правда, пришлось переживать как свои проблемы страны-соседки и принимать необдуманные стрессовые решения.

— Следующая девальвация пришла к нам в конце 2014 года, когда к недостатку гибкости в монетарной политике добавился внешний шок — падение цен на нефть и введение санкций против России из-за аннексии Крыма. У нас большая привязка к российскому рублю, поэтому за его падением последовал и белорусский. В Беларуси ввели безумные комиссии на покупку валюту, но все ожидаемо свелось к старой доброй девальвации, — говорит Катерина Борнукова.

В цифрах это выражалось так: в январе 2011 года курс был 3000 рублей за один «зеленый», в начале 2015 года — 11 900 рублей, а в январе 2016-го — уже 18 570 рублей. Экономист говорит, что начиная с 2015 года Нацбанк больше не допускал эмиссии рублей и жесткого удержания курса валют, как следствие — мы перестали переживать внутренние шоки и девальвации. Экономика едва заметно росла, оставаясь фактически в стагнации вплоть до 2020 года.





«Проклятый 2020-й» продолжается: пандемия и политические проблемы не ушли, но начались подозрительные движения на границе России и Украины

В 2020 году мы столкнулись с двумя уникальными ситуациями, которые в сумме увеличили курс доллара на четверть. Первый рекорд случился 24 марта, когда доллар достиг 2,6396 рубля. Экономисты объяснили это падением мировых цен на нефть и началом пандемии, когда производство по всему миру останавливалось, а границы закрывались. То есть в укреплении доллара были виноваты внешние факторы, а не девальвация белорусского рубля.

— В целом ситуация в 2020 году начала развиваться так же, как и в 2014-м. Упала цена на нефть, были даже контракты с отрицательной стоимостью. Российская экономика очень чувствительна к ценам на нефть, а белорусская — к курсу российского рубля. Отличие от 2014-го было в том, что у нас оставили гибкий курс, который никто не пытался сдержать. В итоге курс доллара повысился, но потом пришел к ровному значению, — сравнивает Катерина Борнукова.





И все было бы неплохо, но пришел август, и пенять на внешние факторы уже было невозможно. Рекорд доллара обновился 28 августа, с приходом «поствыборного» политического кризиса в стране. Курс остановился на отметке 2,6672 рубля за 1 доллар. Если упростить, то люди из-за недоверия и ожидания девальвации стали снимать свои рублевые вклады и скупать на них доллары. Чтобы не пустить курс рубля в космос, Нацбанк был вынужден направить 1,4 млрд долларов, или 16% ЗВР страны, на его стабилизацию. В целом это помогло держать более-менее ровный курс до апреля. А в чем причина очередного валютного рекорда в апреле, когда ничего об этом громко не сигналило?





— Фундаментальных экономических причин для такого скачка действительно нет: цены на нефть растут, наш экспорт в хорошей форме. Но политические причины это все перечеркивают: люди по любому триггеру готовы бежать в обменник, — объясняет экономический эксперт. — Во-вторых, прибавились проблемы в российской экономике. Они были вызваны двумя причинами — колебанием цен на нефть и риском новых санкций. Сейчас Россия подводит свои войска к границам Украины , рынок воспринимает это как увеличение риска санкций, и в ответ падает спрос на российский рубль, вырастает — на валюту, и рубль девальвирует. Резервов у нас сейчас мало, и Нацбанк не считает нужным направлять их на сглаживание курса. Поэтому наш рубль по традиции следует за российским.





В чем сейчас хранить и что будет дальше?

Прогнозы строить — дело неблагодарное, ведь в белорусском уравнении всегда слишком много переменных. Но если год назад эксперты советовали хранить половину заначки в белорусских рублях на депозите с максимально возможной ставкой, а оставшуюся часть разделить половину между долларом и евро, то сейчас стало рискованно хранить в рублях половину своих сбережений, даже несмотря на высокие ставки.

— В ближайшей перспективе все зависит от того, примет ли Россия какие-либо решительные действия, введут ли против нее санкции, в частности США. Все это неизбежно скажется на российском рубле и, соответственно, на белорусском, — говорит эксперт. — Сейчас политические риски для белорусского рубля выросли, и чаша весов должна склониться в сторону валюты. В настоящий момент хранить в рублях более рискованно, но где большие риски — там и большие ставки. Каждый сам должен решить, насколько готов рисковать.

А вы в чем храните сбережения?

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Но если вы уже на низком старте к обменнику, экономические эксперты предостерегают: скупать сейчас валюту по самому высокому курсу — глупая затея. В летней перспективе экономисты видят стабилизацию ситуации на рынке.

— Рост курса доллара связан со снижением цен на нефть. Такое движение уже было в прошлом году и продлилось 62 дня, прогнозируется, что ситуация текущего года продлится примерно столько же, плюс-минус, — объясняет независимый финансовый консультант Елена Максимович. — Главная рекомендация — это не бежать в банки и не скупать всю валюту по максимальной цене. Курс доллара в ближайшее время еще будет расти, но, по прогнозам финансовых аналитиков, к лету ситуация стабилизируется.

В долгосрочном периоде ожидается рост цен на сырьевые продукты, поэтому резкого скачка доллара не должно быть. Также в будущем прогнозируется укрепление курса евро к доллару, поэтому диверсифицируйте свои накопления по валютам. Кроме того, хочу заметить, что внутренняя ситуация в стране не изменилась, данные процессы происходят на мировом уровне.