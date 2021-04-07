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На сайте МАРТ опубликован прогноз роста цен в 2021 году

07.04.2021 17:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликован прогноз роста цен в 2021 году.

Согласно ему, цены на табачные изделия вырастут на 15,9%, крепкий алкоголь - на 4,7%, связь (включая интернет) - на 4%, образование - на 10%, похоронные услуги - на 4%, железнодорожный транспорт - на 15%.

Проезд в общественном транспорте, по прогнозам МАРТ, в текущем году подорожает на 5 копеек.

 
 
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На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликован прогноз роста цен в 2021 году.
 
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