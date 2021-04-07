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Имейте ввиду: растительное масло в ближайшее время резко подорожает
Источник материала: Партизан
Власти разрешили поднять цены на растительное масло на 15%.
Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине согласовала повышение цен на растительное масло, за исключением оливкового, юрлицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.
В период до 30 апреля можно увеличить цену не более, чем на 15% в сравнении с 28 февраля 2021 года.
Решение принято в рамках реализации постановления Совмина №100, которым цены на социально значимые товары были заморожены на февральском уровне.
Напомним, их можно увеличивать не более чем на 0,2% в месяц. В случае необходимости большего увеличения цены, необходимо согласование комиссии.
Как говорится в
При этом цены на основное сырье (семена подсолнечника) за март 2021 г. выросли на 16,7 процента.
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Власти разрешили поднять цены на растительное масло на 15%.
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