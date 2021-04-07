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Имейте ввиду: растительное масло в ближайшее время резко подорожает

07.04.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти разрешили поднять цены на растительное масло на 15%.


Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине согласовала повышение цен на растительное масло, за исключением оливкового, юрлицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.

В период до 30 апреля можно увеличить цену не более, чем на 15% в сравнении с 28 февраля 2021 года.

Решение принято в рамках реализации постановления Совмина №100, которым цены на социально значимые товары были заморожены на февральском уровне. 

Напомним, их можно увеличивать не более чем на 0,2% в месяц. В случае необходимости большего увеличения цены, необходимо согласование комиссии.

Как говорится в сообщении МАРТ, рост мировых цен на растительное масло, которое в Беларуси относится к товарам критического импорта, привел к значительному увеличению контрактных цен в марте 2021 г. (более чем на 20 процентов). 

При этом цены на основное сырье (семена подсолнечника) за март 2021 г. выросли на 16,7 процента.
 
 
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Власти разрешили поднять цены на растительное масло на 15%.
 
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