«Машину ему купила мама». Что рассказывают соседи про водителя «гелика», который с 4,2 промилле сбил на газоне пешехода

Источник материала: Tut.by

Жители столичной улицы Асаналиева со вчерашнего дня обсуждают «пьяное» ДТП в их районе: водитель на «гелике» снес дорожный знак, пробил забор, выехал на зеленую зону и сбил пешехода. Как потом оказалось, виновник аварии был сильно пьян — 4,2 промилле алкоголя. Вот что о произошедшем рассказали AUTO.TUT.BY местные жители.





Что произошло

Напомним, ДТП произошло днем 6 апреля . ГАИ сообщила, что водитель Mercedes G-Class двигался по местному проезду. Проезжая возле дома № 44 по улице Асаналиева, он не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в металлическое ограждение. После этого автомобиль вылетел на зеленую зону и сбил пешехода, его с травмами доставили в больницу.

Виновник аварии был сильно пьян — 4,2 промилле алкоголя. Впоследствии, он рассказал дал свое объяснение о произошедшем на видеокамеру. Мужчина рассказал, что в тот день ничего не пил, а накануне выпил 0,3−0,4 л водки. Большие цифры на освидетельствовании он объяснил тем, что у него слабый организм. «Я с собой вожу корвалол, потому что у меня проблемы с сердцем, поэтому я непьющий человек», — сказал он.

Дом № 44 по улице Асаналиева — это трехэтажный торговый центр, на первом этаже которого находится «Евроопт». От основной улицы к нему ведет узкий проезд. Рядом находится Октябрьский рынок и парковка. Комплекс огорожен серым металлическим забором с калиткой со стороны жилого дома.

«Счастье, что больше никого не зацепил»

Окна квартиры Николая выходят прямо на газон с тропинкой, где и произошло ДТП. В тот момент он находился дома, услышал шум, «как будто плита дома рушится», и выскочил на балкон.

— Этот крутой на своем джипе свернул с дороги и прорвался через калитку на траву, где ходят только люди. Через мгновение смотрю: автомобиль налетел на мужчину, который шел по тропинке, и сбил его. Тот аж вверх подлетел, сумка — в одну сторону, а его в другую отбросило, — вспоминает события вчерашнего дня очевидец.

На шум сбежались люди. Сбитый мужчина был в сознании и порывался подняться, но ему не позволяли этого делать, ведь неизвестно, какие у него травмы. Через несколько минут к месту аварии приехали две машины ГАИ с включенными сиренами и мигалками.



Зеленая пешеходная зона, на которую заехал Mercedes G-Class

— Вытащили водителя из машины — а он стоять на ногах не может — такой пьяный. С ним в машине девушка была, тоже сильно пьяная. Показалось, что и с задних сидений кто-то выскакивал, но может и ошибаюсь, — продолжает очевидец.

Один из гаишников завернул руки водителю «гелика» за спину, застегнул на них наручники и посадил мужчину в патрульную машину. Вскоре на место ДТП приехала скорая помощь и медики забрали пострадавшего.

— Девушка, которая в машине была, шаталась и все порывалась милицейскую машину открыть с той стороны, где сидел ее знакомый, мы ее здесь часто видим, а вот водителя не знаем, — вступили в разговор две пенсионерки.



Такой калитка стала после того, как через нее проехал «гелик»

По их словам, на газоне, где произошла авария, обычно очень много людей, мамы с детьми гуляют. И лишь по счастливой случайности «гелик» никого больше не зацепил.

Почему водитель внедорожника протаранил забор, местные жители не знают. Одни предполагают, что он хотел прямо к подъезду доставить свою подругу, другие считают, что он убегал от ГАИ — якобы патрульные авто уже преследовали его. Увозили «гелик» на эвакуаторе.

В ролике с водителем Mercedes G-Class, который появился в Сети после ДТП, несколько местных жителей, узнали своего соседа, правда, сразу засомневались — его ли это автомобиль. Говорят, что Александра здесь считают неблагополучным из-за частого употребления алкоголя.

— Ему около 45 лет. Разведен, есть взрослая дочь, которая живет с ним в четырехкомнатной квартире. А машина у него имеется благодаря сестре и матери — они переехали жить в Германию и помогают Александру, — поделился подробностями мужчина, знакомый с водителем «гелика».



Возле поломанного забора до сих пор валяются фрагменты кузова «гелика»

По его словам, у Александра какое-то время был свой бизнес — прокат автомобилей, который также помогли открыть родные. Несколько лет назад его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение и конфисковывали BMW. Предположительно, водительских прав у него нет.

Пользователи обратили внимание, что на «гелике» под лобовым стеклом размещены белорусский государственный и российский флаги. Однако, местные жители считают, что никакой активной политической позиции тут нет:

— Наверняка, повесил как оберег, в надежде, что милиция не тронет, — говорят они.

Где сейчас находится Александр — неизвестно, дверь квартиры нам никто не открыл.

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