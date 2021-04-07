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«Неплохо для девушки без талантов». Ким Кардашьян стала миллиардершей

07.04.2021 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ким Кардашьян теперь миллиардерша, о чем сообщает BBC со ссылкой на список журнала Forbes. Издание отметило, что ее состояние, которое прежде составляло $ 780 млн, увеличилось до $ 1 млрд. Рывок произошел благодаря успешным продажам косметики KKW Beauty, а также нижнего белья и одежды для дома Skims — всё это авторские бренды Ким. Дополнительную рекламу продукции Ким сделала, активно участвуя в реалити-шоу.

Немного подробностей

Вероятнее всего, своим миллиардом Ким обязана в большей степени косметическому бренду, который предприимчивая селебрити запустила четыре года назад. В прошлом году Кардашьян продала 20% KKW Beauty косметическому конгломерату Coty за $ 200 млн, который оценил компанию Ким в $ 1 млрд. Бельевой бренд Ким Forbes оценил в $ 500 млн, а долю звезды в нем — в $ 225 млн.

В остальном миллиард Ким складывается из инвестиций в недвижимость, участия в различных телешоу и доходов с акций Disney, Amazon, Netflix и Adidas, которые ей подарил бывший супруг Канье Уэст (довольно-таки неплохо).

Ну и нельзя забывать про рекламу в социальных сетях: за поддержку какого-либо бренда (всего один пост в инстаграме) Ким просит от $ 300 тысяч до $ 500 тысяч.

«Но почему так несправедливо»

Успех и богатство Ким Кардашьян продолжают бередить сердца. Смириться с подобными цифрами, когда речь идет о выдающихся предпринимателях, гениях в сфере IT или голливудских звездах, можно. Но Ким? «Девушка с красивой попой»?

Пора признать, что Ким сделала сразу несколько рациональных шагов: угадала запрос аудитории и в короткий срок стала звездой, чье имя знает каждый (несмотря на вопрос «а что она делает-то?»). Создала личный бренд, который успешно продается. Вовремя инвестировала свою популярность в то, что будет приносить стабильный и, как мы видим, весьма впечатляющий доход.

Что ж, как шутит сама Кардашьян: «Совсем неплохо для девушки без талантов, да?».

 
 
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Да-да, вы правы: не айтишница, не кинозвезда, не глава корпорации. Так в чем секрет богатства Ким?
 
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