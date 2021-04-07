Нацбанк прокомментировал снижение суммы, которую можно снять наличкой без подозрений в «отмывании»

Источник материала: Tut.by

В Беларуси снизили сумму, которую можно снять наличными и не попасть под подозрение в «отмывании»: если раньше она составляла 500 базовых (14 500 рублей), то теперь — 200 базовых (5800 рублей). Правда, касается это не всех, а только тех, кто снимает деньги с карточки иностранного банка или получает деньги из-за границы. В Нацбанке прокомментировали, с чем связано такое решение. Там объясняют, что раньше период контроля таких операций составлял месяц, теперь он сократился до одной недели. А значит, уменьшилась и «подозрительная» сумма снятия.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В Нацбанке объясняют, что 20 ноября 2020 года в силу вступили изменения в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

В связи с этим регулятор внес изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций.

Среди прочего был расширен расширен перечень критериев выявления и признаков подозрительности финансовых операций в отношении незаконной предпринимательской деятельности, необоснованного перечисления денежных средств нерезидентов в пользу иных нерезидентов через белорусские банки («транзитные» операции), обналичивания денежных средств, также дополнены факторы, повышающие степень риска работы с клиентом при использовании инновационных услуг (продуктов).

Также в марте 2021 года Нацбанк постановлением № 82 сократил до одной недели период последующего контроля отдельных операций клиентов, связанных со снятием наличных средств в банкоматах при использовании банковской карточки, эмитированной банком-нерезидентом, перечислением из-за границы доходов и иных денежных средств по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши, безвозмездная помощь и т.п.).

— Ранее последующий контроль подобных операций осуществлялся на месячной основе с пороговой суммой 500 и более базовых величин в месяц. Сокращение периода последующего контроля потребовало снижения пороговой суммы совершенных операций, которая установлена в размере 200 и более базовых величин в неделю. Таким образом, в пересчете на месяц текущий размер пороговой суммы составляет не менее 800 базовых величин, — подчеркивают в Нацбанке. — Следует также отметить, что указанные меры не являются ограничительными и используются банками в целях внутреннего контроля, направленного на снижение рисков вовлечения в операции, связанные легализацией преступных доходов.