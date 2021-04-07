После реконструкции открывается «МакДональдс» на Бангалор. Посмотрели, как там теперь

Источник материала: Tut.by

В начале весны «МакДональдс» на площади Бангалор в Минске закрылся на реконструкцию. Это один из трех первых ресторанов сети, открывшихся в Беларуси еще в 1996-м. Посмотрели, каким он стал после очередного обновления.





«Макдональдс» на Сурганова, 63 закрыли на реконструкцию 9 марта, 7 апреля в 18.00 он возобновляет работу.

В заведении теперь новый интерьер Essential Ingredients, он новый для «МакДональдс» в Беларуси, дизайн-проект разработала австралийская компания JuicyDesign.













Посадочных мест немного меньше, чем было раньше — из-за необходимости соблюдать дистанцию во время пандемии. Чтобы компенсировать потери, с залом совместили пространство, где раньше была отдельная комната для празднования дней рождения.









Зоны приема и выдачи заказов отделили друг от друга — такая система обслуживания экономит время ожидания при оформлении заказа и позволяет гостям отследить процесс его приготовления.

Появились четыре двусторонних электронных киоска самообслуживания.









После обновления на Бангалор открылось «МакКафе».

В «МакДрайв» появилось второе окно выдачи заказов, чтобы ускорить обслуживание посетителей, в том числе ночью. Курьеры «МакДоставки» смогут забирать заказы через комнату доставки с отдельным входом и не будут пересекаться с другими гостями ресторана.













Боковой вход перенесли для более четкой организации пространства и потока посетителей.

Напомним, анонсировано открытие нового «МакДональдса» в здании универсама «Столичный» рядом с площадью Якуба Коласа. Он там может появиться в мае.