ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сценарий понятен: Уралов объяснил, зачем Украина ломает Минские соглашения

07.04.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Сценарий понятен: Уралов объяснил, зачем Украина ломает Минские соглашения
Полпред украинской делегации в контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что в данный момент Беларусь не является демократическим и самостоятельным государством, и потому Украина больше не поедет в Минск на заседания трехсторонней контактной группы. 
© Sputnik Вячеслав Шарапов
Эксперт: у отказа Украины от Минской переговорной площадки всего одна цель

В качестве альтернативы, по мнению Кравчука, можно рассматривать Польшу. Заявление украинского полпреда прокомментировал главный редактор портала СОНАР 2050, известный политический эксперт Семен Уралов.

"Лучшим выходом из украинского кризиса было бы, чтобы киевские правители переместились в Польшу, а не переговоры. Но это, конечно, шутка-пожелание. А если серьезно, мы видим  предфинальную стадию выхода Украины в жесткую конфронтационную позицию, и для этого выход из Минских соглашений им, конечно, необходим", ― рассуждает Уралов.

Единственное, по словам политолога, что смущает в этом сценарии ― зачем Леониду Кравчуку как человеку авторитетному брать на себя такое достаточно грязное дело. Сам же сценарий вполне понятен ― Украине действительно необходимо сломать Минский переговорный процесс, считает собеседник Sputnik.

"Сценарий понятен, я бы его рассматривал как коррекцию базового сценария, который предполагал крах государственности в ходе белорусского кризиса, какие-нибудь перевыборы, коллапс и на этом фоне Беларусь сама автоматически переходит из Минского процесса как переговорная площадка, и он в общем-то заканчивается. Это не получилось, несмотря на все выходки Киева. Теперь надо форсировать этот сценарий по формальной ломке Минских соглашений, и они это делают", ― говорит Уралов.

В ближайшей перспективе возможны следующие антибелорусские шаги и заявления со стороны Украины, резюмирует политолог.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польшу следовало бы перенести не переговорную площадку по Донбассу, а само украинское руководство, считает политический эксперт Семен Уралов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цену подсолнечного масла в Беларуси увеличат на 15%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by