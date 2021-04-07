Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сценарий понятен: Уралов объяснил, зачем Украина ломает Минские соглашения

Полпред украинской делегации в контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук ранее, что в данный момент Беларусь не является демократическим и самостоятельным государством, и потому Украина большена заседания трехсторонней контактной группы.

В качестве альтернативы, по мнению Кравчука, можно рассматривать Польшу. Заявление украинского полпреда прокомментировал главный редактор портала СОНАР 2050, известный политический эксперт Семен Уралов.

"Лучшим выходом из украинского кризиса было бы, чтобы киевские правители переместились в Польшу, а не переговоры. Но это, конечно, шутка-пожелание. А если серьезно, мы видим предфинальную стадию выхода Украины в жесткую конфронтационную позицию, и для этого выход из Минских соглашений им, конечно, необходим", ― рассуждает Уралов.

Единственное, по словам политолога, что смущает в этом сценарии ― зачем Леониду Кравчуку как человеку авторитетному брать на себя такое достаточно грязное дело. Сам же сценарий вполне понятен ― Украине действительно необходимо сломать Минский переговорный процесс, считает собеседник Sputnik.

"Сценарий понятен, я бы его рассматривал как коррекцию базового сценария, который предполагал крах государственности в ходе белорусского кризиса, какие-нибудь перевыборы, коллапс и на этом фоне Беларусь сама автоматически переходит из Минского процесса как переговорная площадка, и он в общем-то заканчивается. Это не получилось, несмотря на все выходки Киева. Теперь надо форсировать этот сценарий по формальной ломке Минских соглашений, и они это делают", ― говорит Уралов.

В ближайшей перспективе возможны следующие антибелорусские шаги и заявления со стороны Украины, резюмирует политолог.

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