|
Сценарий понятен: Уралов объяснил, зачем Украина ломает Минские соглашения
07.04.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik Вячеслав Шарапов
В качестве альтернативы, по мнению Кравчука, можно рассматривать Польшу. Заявление украинского полпреда прокомментировал главный редактор портала СОНАР 2050, известный политический эксперт Семен Уралов.
"Лучшим выходом из украинского кризиса было бы, чтобы киевские правители переместились в Польшу, а не переговоры. Но это, конечно, шутка-пожелание. А если серьезно, мы видим предфинальную стадию выхода Украины в жесткую конфронтационную позицию, и для этого выход из Минских соглашений им, конечно, необходим", ― рассуждает Уралов.
Единственное, по словам политолога, что смущает в этом сценарии ― зачем
"Сценарий понятен, я бы его рассматривал как коррекцию базового сценария, который предполагал крах государственности в ходе белорусского кризиса, какие-нибудь перевыборы, коллапс и на этом фоне Беларусь сама автоматически переходит из Минского процесса как переговорная площадка, и он в общем-то заканчивается. Это не получилось, несмотря на все выходки Киева. Теперь надо форсировать этот сценарий по формальной ломке Минских соглашений, и они это делают", ― говорит Уралов.
В ближайшей перспективе возможны следующие антибелорусские шаги и заявления со стороны Украины, резюмирует политолог.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польшу следовало бы перенести не переговорную площадку по Донбассу, а само украинское руководство, считает политический эксперт Семен Уралов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)