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На Ваупшасова столкнулись троллейбус, грузовик и «Шкода»
Источник материала: Навiны
В ДТП с участием троллейбуса, грузовой и легковой машин на минской улице Ваупшасова никто не пострадал, информирует столичная ГАИ.
Утром 7 апреля водитель грузовика Iveco двигался в направлении улицы Ванеева. Из-за неправильно выбранной дистанции он столкнулся с автомобилем Škoda и троллейбусом.
Пострадавших в ДТП нет.
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В ДТП с участием троллейбуса, грузовой и легковой машин на минской улице Ваупшасова никто не пострадал, информирует столичная ГАИ.
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