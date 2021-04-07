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На Ваупшасова столкнулись троллейбус, грузовик и «Шкода»

07.04.2021 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ДТП с участием троллейбуса, грузовой и легковой машин на минской улице Ваупшасова никто не пострадал, информирует столичная ГАИ.

На Ваупшасова столкнулись троллейбус, грузовик и «Шкода»

Утром 7 апреля водитель грузовика Iveco двигался в направлении улицы Ванеева. Из-за неправильно выбранной дистанции он столкнулся с автомобилем Škoda и троллейбусом.

Пострадавших в ДТП нет.

 
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В ДТП с участием троллейбуса, грузовой и легковой машин на минской улице Ваупшасова никто не пострадал, информирует столичная ГАИ.
 
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