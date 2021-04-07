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Аналитик: «суперцикл апгрейда» принесет рекордные продажи iPhone

07.04.2021 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple в этом фискальном году может продать 240—250 миллионов iPhone. Такой прогноз сделал аналитик Дэн Айвз из компании Wedbush, передает ресурс MacRumors.

В достижении такой цифры Apple должен помочь «суперцикл апгрейда»: как считает аналитик, сейчас порядка 350 миллионов владельцев iPhone рассматривают возможность перехода на новую модель. Кроме них, есть и обладатели смартфонов других брендов, которые следующим смартфоном могут выбрать устройство от Apple.

Все вместе это может позволить корпорации зафиксировать рекордные продажи iPhone. Сейчас сохраняется рекорд 2015 фискального года: тогда компания продала 231 миллион iPhone.

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Apple в этом фискальном году может продать 240—250 миллионов iPhone. Такой прогноз сделал аналитик Дэн Айвз из компании Wedbush, передает ресурс MacRumors.Читать далее…
 
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