Аналитик: «суперцикл апгрейда» принесет рекордные продажи iPhone

Источник материала: Onliner

Apple в этом фискальном году может продать 240—250 миллионов iPhone. Такой прогноз сделал аналитик Дэн Айвз из компании Wedbush, передает ресурс MacRumors.

В достижении такой цифры Apple должен помочь «суперцикл апгрейда»: как считает аналитик, сейчас порядка 350 миллионов владельцев iPhone рассматривают возможность перехода на новую модель. Кроме них, есть и обладатели смартфонов других брендов, которые следующим смартфоном могут выбрать устройство от Apple.

Все вместе это может позволить корпорации зафиксировать рекордные продажи iPhone. Сейчас сохраняется рекорд 2015 фискального года: тогда компания продала 231 миллион iPhone.