McDonald's на Сурганова открылся после ремонта. Теперь у него новый дизайн

Источник материала: Onliner

McDonald's на улице Сурганова был одним из первых ресторанов сети в Беларуси. Он появился в Минске в ночь с 9 на 10 декабря 1996 года. Спустя 25 лет его открывают снова — на этот раз после ремонта. Помимо не вызывающих вау-эффекта изменений — разделения зон приема и выдачи заказов, появления четырех электронных киосков самообслуживания и второго окошка McDrive — посетителей ожидает и еще кое-что. Это новый интерьер Essential Ingredients, разработанный австралийской компанией Juicy Design. Пока такого нет ни в одном другом белорусском McDonald's, да и во всем мире подобный дизайн можно увидеть всего в нескольких местах. Также на Сурганова появится McCafe. Onliner побывал в обновленном ресторане.



















































































