«Кто-то донес». Пенсионер говорит, что заклеил окно от солнца — а потом пришла милиция

Источник материала: Onliner

Гомельчанину Валерию Александровичу 74 года. У него квартира с окнами на солнечную сторону — слишком ярко и жарко. Он давно сражается с этой напастью. Говорит, приноровился использовать клейкую пленку, другие подручные средства, а за десять лет эти наклейки выгорели, стали какими-то пегими. Да еще красная фольга... В общем, на днях к дедушке пришла милиция. Составили настоящий протокол, как на матерого бунтаря. Велели ждать суда, но утешили: штраф, возможно, будет небольшой. В милиции говорят немного другое.

Про это недоразумение нам рассказал мужчина, назвавшийся сыном Валерия Александровича: он пожаловался, что кто-то донес на отца. Сначала мы предположили, что это очередная проделка провокатора, который забрасывает негосударственные издания всяким шлаком. Потому что как-то совсем уж необычно звучит история. Но, видимо, даже этот мистификатор до такого пока не додумался. Протокол выглядит вполне реальным.

— 27 марта днем в домофон позвонили: «Милиция, откройте», — рассказывает пенсионер. — У нас в подъезде много квартир под охраной, думал — к ним пришли. Ну, открыл, да и лег обратно — я инвалид, инфаркт был, диабет и прочее. Потом звонок в дверь. Милиционер спрашивает: «Можно зайти?» Ну зайдите... Начал снимать на фото и видео окно с этой пленкой и фольгой со звездочками. Я еще в 2001-м наклеил пленку от солнца. Милиционер сказал, что я нарушил закон о символике. Я говорю: да у меня тут белого и близко нет! В общем, с его помощью мы отодрали эту пленку... Потом спросил, можно ли посмотреть другую комнату, — я разрешил, конечно. Потом балкон еще осмотрел. В конце конфисковал лампу дневного света, которая за шкафом стояла, она по бокам красная, а посередине желтая. Я-то ею уже больше года не пользовался, думал отдать кому-то. И как-то тихо он ушел. И пленку унес.

По словам пенсионера, фольга оказалась посередине композиции. Изначально она была бордовой со звездочками, но с годами выгорела и стала более красной и мятежной. Эти фото сделаны из квартиры уже после снятия фольги. Ниже покажем, что было до и как выглядело снаружи.







Продолжение последовало вчера. По словам хозяина квартиры, к нему пришел участковый со стажером, принес заготовленный и распечатанный протокол. В нем значится: «...С целью публичного выражения общественно-политических взглядов разместил для публичной демонстрации неопределенному кругу лиц из окон своей квартиры политическую символику, чем осуществил незаконное пикетирование без разрешения Гомельского горисполкома».

— Ну я и написал, что согласен, — признается дедушка. — Он сказал, что теперь придет повестка в суд, но, говорит, не волнуйтесь, будет небольшой штраф.

В протоколе есть уточнение от фигуранта: «Но я этого в 2001 году не знал, и у меня солнечная сторона дома». Возможно, суд учтет эти смягчающие обстоятельства.





Теперь Валерий Александрович опасается пропустить повестку. Ее обещали сбросить эсэмэской, но он редко включает телефон — обычно только чтобы вызвать скорую или сыну позвонить.

В УВД Гомельской области подтвердили реальность протокола. Но историю немного дополнили:

— Исходя из того, что увидел участковый инспектор, он принял решение, что это действительно пикет, а лицо, разместившее наклейку, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством. Также, по словам участкового, в беседе с ним мужчина утверждал, что наклейка нанесена в прошлом году, а не в 2001-м. Также надо учитывать, что мужчина сам написал в протоколе о согласии с ним. В любом случае, материал направлен в суд, который и примет решение об административном нарушении. Гражданин, в случае несогласия, имеет право обжаловать это решение.

В милиции нам показали, что же увидел участковый. Вот это окно в исходном виде.







Теперь ждем суда.

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