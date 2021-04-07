Четвертый пакет санкций и помощь репрессированным. О чем говорили Тихановская и глава МИД Испании

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Светлана Тихановская во второй раз встретилась с Аранчи Гонсалес Лайи.





Фото t.me/s/tsikhanouskaya

7 апреля в Вильнюсе прошла встреча Светланы Тихановской и министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лайи, сообщает пресс-служба белорусского политика. В конце прошлого года они уже встречались во время рабочего визита Тихановской в Испанию.

На встрече в Вильнюсе Светлана Тихановская поблагодарила Испанию «за поддержку и солидарность, принятие испанским парламентом резолюции по Беларуси, введение санкций против режима, работу по удержанию Беларуси в фокусе внимания ЕС».

Тихановская также рассказала о продолжающихся в Беларуси репрессиях, а также призвала Испанию поддержать инициативу переговоров при международном посредничестве в качестве мирного решения кризиса в Беларуси.

На встрече речь шла о четвертом пакете санкций против «кошельков» Лукашенко и представителей режима, участвовавших в фальсификации выборов и репрессиях против народа.

Светлана Тихановская также призвала оказать помощь репрессированным белорусам, правозащитникам, независимым медиа, студентам и исследователям. В разговоре с министром шла речь о возможности отмены виз ЕС для белорусов.