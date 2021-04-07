ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Регулятор ЕС подтвердил новый побочный эффект AstraZeneca

07.04.2021 18:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора ЕС, обнародованном в среду.

При этом, по данным регулятора, преимущества использования вакцины AstraZeneca продолжают перевешивать риски, сообщает "Европейская правда".

Работая над этим выводом, комитет принял во внимание все имеющиеся в настоящее время доказательства, включая рекомендации специальной группы экспертов.

"EMA напоминает медицинским работникам и людям, которые получают вакцину, о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в течение двух недель после вакцинации", - говорится в заявлении регулятора ЕС.

Регулятор отметил, что на данный момент большинство зарегистрированных случаев тромбоза произошли у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации. В то же время на основании имеющихся в настоящее время данных конкретные факторы риска не подтверждены.

Людям, которые получили вакцину, регулятор советует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появятся симптомы этой комбинации тромбов и низкого уровня тромбоцитов.

Комитет ЕМА отметил, что сгустки крови у вакцинированных образовались в венах головного мозга (тромбоз церебрального венозного синуса) и брюшной полости (тромбоз внутренних вен), и в артериях вместе с низким уровнем тромбоцитов, иногда с кровотечением.

В то же время ЕМА отмечает, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

Вероятным объяснением комбинации сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов является иммунный ответ, что приводит к состоянию, аналогичного тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин, отмечает регулятор.

Комитет ЕМА запросил новые исследования и поправки к текущим, чтобы предоставить больше информации, и обещает принять любые необходимые дальнейшие действия.

До сих пор EMA рекомендовало вакцину AstraZeneca как безопасную и указывало на отсутствие доказательств связи между вакциной и тромбами. Однако несколько стран ЕС, включая Германию, ограничили использование вакцины.

В начале марта десятки стран Европы приостанавливали использование вакцины из-за таких сообщений, но после заключения регулятора ЕС в основном возобновили прививки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Неплохо для девушки без талантов». Ким Кардашьян стала миллиардершей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by