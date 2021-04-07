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Ожидаемо: сборная Беларуси опустилась в рейтинге ФИФА

07.04.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ФИФА представила рейтинг сборных на 7 апреля.

Сборная Беларуси опустилась на одну позицию ниже – с 88-го места на 89-е.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия – 1783,38 очков;

2 (2). Франция – 1757,3;

3 (3). Бразилия – 1742,65;

4 (4). Англия – 1686,78;

5 (5). Португалия – 1666,12;

6 (6). Испания – 1648,13;

7 (10). Италия – 1642,06;

8 (7). Аргентина – 1641,95;

9 (8). Уругвай – 1639,08;

10 (12). Дания – 1631,55;


89 (88). Беларусь – 1276,79.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.
 
 
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ФИФА представила рейтинг сборных на 7 апреля.
 
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