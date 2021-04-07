Глава БДИПЧ ОБСЕ выступил с заявлением по Беларуси

говорится в заявлении директора бюро Маттео Мекаччи. Об этомв заявлении директора бюро





"Я очень обеспокоен продолжающими поступать сообщениями о нарушениях прав человека, жертвами которых стали тысячи людей за участие в мирных протестах с августа прошлого года. Власти обязались уважать право мирно собираться и выражать свои взгляды.





К сожалению, реальность ясно указывает на использование массовых арестов, чрезмерного применения силы и необоснованных и несоразмерных наказаний. Все, кто был задержан незаконно, должны быть незамедлительно освобождены", — заявил Маттео Мекаччи.





Он отметил, что также «поступали тревожные сообщения о дискриминации и нападениях со стороны властей на представителей национальных меньшинств, в последнее время — на польскую общину».





В БДИПЧ ОБСЕ обеспокоены сообщениями о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, включая закрытые судебные заседания, а также суровыми и чрезмерными приговорами, вынесенными мирным демонстрантам.





Также бюро беспокоят предложения о внесении поправок в закон об адвокатской деятельности, которые предусматривают запрет адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям. По мнению ОБСЕ, это приведет к нарушению права граждан на получение юридической помощи.





"Я встревожен отсутствием расследования многих заявлений о пытках и других формах жестокого обращения и безнаказанностью виновных, несмотря на тысячи жалоб, поданных предполагаемыми жертвами.





В то же время я хотел бы подчеркнуть, что мы по-прежнему готовы помочь Беларуси в повышении уважения прав человека и укреплении демократических институтов в соответствии с взятыми страной обязательствами, например путем мониторинга судебных процессов и пересмотра законодательства", — заявил Мекаччи.





В БДИПЧ ОБСЕ напомнили белорусским властям об их международных обязательствах и обязательствах в рамках ОБСЕ по соблюдению прав человека и верховенства закона, поддержанию абсолютного запрета всех форм пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов обращения и привлечению к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека.





БДИПЧ предлагает властям свою помощь в усилиях «на благо всех граждан».