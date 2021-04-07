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В Пинском районе водитель Geely с 3,3 промилле катал свою 5-летнюю дочь

07.04.2021 18:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинском районе инспекторы задержали пьяного водителя, который решил покатать ребенка на автомобиле, сообщили в пресс-службе МВД.

Днем 5 апреля в деревне Заполье наряд ГАИ остановил вилявший из стороны в сторону Geely. За рулем автомобиля находился 46-летний местный житель, а на переднем пассажирском сиденье — его пятилетняя дочь.

По внешним признакам мужчина был пьян. Его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 3,3 промилле алкоголя. Водитель пояснил сотрудникам ГАИ, что выпивал во время застолья, после чего решил покатать девочку на машине.

На нарушителя составили несколько административных протоколов, автомобиль поместили на штрафплощадку.

— Ранее водитель привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительских прав, поэтому материалы проверки будут переданы следователям для дачи правовой оценки, — добавили в МВД.

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Ранее водитель привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительских...
 
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