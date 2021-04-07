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Сборная Беларуси опустилась в рейтинге ФИФА
Источник материала: Tut.by
ФИФА представила рейтинг сборных на 7 апреля. Сборная Беларуси опустилась на одну позицию ниже — с 88-го места на 89-е.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Бельгия — 1783,38 очка;
2 (2). Франция — 1757,3;
3 (3). Бразилия — 1742,65;
4 (4). Англия — 1686,78;
5 (5). Португалия — 1666,12;
6 (6). Испания — 1648,13;
7 (10). Италия — 1642,06;
8 (7). Аргентина — 1641,95;
9 (8). Уругвай — 1639,08;
10 (12). Дания — 1631,55;
…
86 (85). Узбекистан 1280,99;
87 (90). Замбия 1280,15;
88 (86). Габон 1278,1;
89 (88). Беларусь — 1276,79.
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С 88-го на 89-е место.
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