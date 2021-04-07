ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Беларуси опустилась в рейтинге ФИФА

07.04.2021 18:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

ФИФА представила рейтинг сборных на 7 апреля. Сборная Беларуси опустилась на одну позицию ниже — с 88-го места на 89-е.


Фото: Reuters

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия — 1783,38 очка;

2 (2). Франция — 1757,3;

3 (3). Бразилия — 1742,65;

4 (4). Англия — 1686,78;

5 (5). Португалия — 1666,12;

6 (6). Испания — 1648,13;

7 (10). Италия — 1642,06;

8 (7). Аргентина — 1641,95;

9 (8). Уругвай — 1639,08;

10 (12). Дания — 1631,55;

86 (85). Узбекистан 1280,99;

87 (90). Замбия 1280,15;

88 (86). Габон 1278,1;

89 (88). Беларусь — 1276,79.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Четвертый пакет санкций и помощь репрессированным. О чем говорили Тихановская и глава МИД Испании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by